Driss Lachguar : Pour nous, la décision espagnole n’est pas à assimiler à un revirement.

Nous saluons vivement à l’USFP l’excellente gestion du dossier du Sahara par S.M le Roi



« Nous, à l'USFP, ne considérons pas la nouvelle position de l'Espagne comme un revirement ».Par cette déclaration faite à la presse, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, s’inscrit en faux contre les personnes malintentionnées qui prétendent que la nouvelle position espagnole concernant le Sahara marocain est un revirement, affirmant que celle-ci constitue un tournant historique et un réel développement des rapports hispano-marocains.Le dirigeant ittihadi critique également ceux qui s’attaquaient à l’USFP lorsque l’Internationale socialiste ou le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) prenaient des positions hostiles au Maroc en ce qui concerne son intégrité territoriale.«Quand l'Internationale socialiste et le PSOE prenaient des positions contre le Maroc, certains imputaient la responsabilité à l’USFP même si le parti a choisi la confrontation, la clarification et d’être présent dans ces instances internationales où nous rencontrions des amis avec qui nous partagions le référentiel social-démocrate », met-il en avant. Et de développer : « Ces questions stratégiques ne doivent pas être soumises à la surenchère ou au populisme ».A ces détracteurs, Driss Lachguar adresse ce message fort clair : « Nous leur disons aujourd'hui que la position du PSOE a évolué. Nous, à l'USFP, avons choisi de lutter dans ces instances internationales pour défendre la cause nationale, comme l'Internationale socialiste et l'Alliance progressiste qui n'étaient pas complètement convaincues de notre point de vue et soutenaient la thèse algérienne et séparatiste. Maintenant, j’espère que les partis libéraux et les partis qui se positionnent à gauche feront de même dans les instances internationales où ils siègent ».Par ailleurs, le dirigeant socialiste salue « la bonne et excellente gestion de S.M le Roi Mohammed VI » du dossier du Sahara marocain.Il y a lieu de souligner que cette déclaration de presse a été faite en marge de l’atelier de réflexion, organisé mardi dernier (22 mars 2022) à Marrakech par le Groupe socialiste au Parlement, en perspective de la préparation d’un programme d’action des députés et conseillers ittihadis pour l’exercice de la 11ème législature 2021-2022.A rappeler également que le dirigeant de l’USFP a salué récemment dans un message la nouvelle position prise par Pedro Sanchez, chef du gouvernement espagnol et actuel secrétaire général du PSOE dans laquelle il soutient le plan d’autonomie proposé par le Maroc, considéré comme la base la plus sérieuse et la plus durable pour résoudre le conflit du Sahara marocain.« Permettez-moi, cher Pedro, de saluer votre courage en tant que leader du PSOE et chef du gouvernement espagnol en exercice. En effet, l’histoire retiendra que vous êtes le premier leader et responsable espagnol en exercice à soutenir la position marocaine et à s’engager pour le respect de l’intégrité territoriale de notre pays », souligne Driss Lachguar dans son message à Pedro Sanchez.