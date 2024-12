Driss Lachguar : Les forces socialistes à travers le monde, et particulièrement dans la région méditerranéenne, sont tenues de redoubler d’efforts pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité

Martin Schulz : La Fondation Friedrich Ebert appelée à renforcer la coopération avec l’USFP, en raison de son histoire, de son poids politique et de ses vastes relations internationales

La réunion entre une délégation conduite par Martin Schulz, figure influente du Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD), ancien président du Parlement européen et actuel président de la Fondation Friedrich Ebert, et le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, s'est déroulée dans une ambiance empreinte de cordialité, de respect mutuel et d’échanges fructueux.Cette rencontre, tenue mardi dernier au siège central de l’USFP à Rabat, a été marquée par une sincérité et une ouverture remarquables, et a porté sur des questions d’intérêt commun telles que la sécurité, la migration et le renforcement de la coopération économique, culturelle et politique.Lors de cette réunion, le Premier secrétaire de l’USFP a exprimé à son interlocuteur sa grande inquiétude quant aux situations difficiles que traverse le monde actuellement, déplorant tout particulièrement que l'Europe, jadis forte face à la polarisation, soit aujourd’hui affaiblie face aux grandes puissances comme les Etats-Unis, la Chine ou encore la Russie.Il a souligné que la faiblesse économique et politique de l’Europe a favorisé la montée en puissance des forces de droite et populistes dans de nombreux pays de l’Union européenne, à l'exception de l'Espagne. «On a le sentiment que l'Europe ne joue plus le même rôle qu'elle assumait auparavant, ce qui soulève des interrogations pour nous, en tant que sociaux-démocrates, sur le devenir de nombreuses problématiques et contraintes auxquelles les pays de la région sont confrontés», a-t-il analysé.Dans cette conjoncture, les forces socialistes et progressistes à travers le monde, et particulièrement dans la région méditerranéenne, sont appelées à redoubler d’efforts pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que le progrès et le développement durable dans la région. Il a rappelé que le Royaume du Maroc, grâce à sa position géographique stratégique, joue un rôle essentiel en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, la contrebande et la traite des êtres humains.Par ailleurs, le Premier secrétaire a évoqué sa récente visite en Allemagne, au cours de laquelle il a rencontré plusieurs responsables politiques, dont le ministre de la Coopération, le responsable des relations extérieures, ainsi que les dirigeants du SPD. Tout en exprimant son regret de n’avoir pas pu rencontrer Martin Schulz, il a précisé que cette visite avait pour objectif non seulement de renforcer les relations entre partis, mais aussi de promouvoir la coopération bilatérale entre les deux pays et, partant, de consolider les liens entre les deux rives de la Méditerranée.Il a souligné à cet égard qu’il est essentiel que l’Allemagne joue un rôle de premier plan dans plusieurs domaines, notamment le soutien financier et économique au développement des pays de la région, ainsi que dans la lutte contre l’instabilité, dans le but de redonner un élan à l’idéal socialiste. Cela implique le renforcement de la paix et la sécurité dans nos pays tout en s’attaquant fermement à des problématiques comme l’immigration irrégulière, le trafic de drogue, le crime organisé et toutes les formes de contrebande.Le Premier secrétaire de l’USFP a également mis en avant les évolutions positives concernant la Cause nationale, notamment le plan d’autonomie proposé par le Maroc depuis 2007, qui bénéficie d’un soutien croissant de la part de plusieurs grandes puissances en tant que solution politique à ce conflit artificiel. Il a rappelé, dans ce cadre, les positions favorables soutenant la souveraineté du Maroc sur son Sahara, exprimées par les Etats-Unis, l’Espagne, la France, ainsi que plusieurs pays européens, africains et d’Amérique latine.Le dirigeant ittihadi a aussi abordé les relations tendues entre le Maroc et l’Algérie, dues à plusieurs provocations de la part du voisin de l’Est. Il a néanmoins affirmé que le Maroc demeure serein, convaincu de la légitimité de sa Cause nationale, et œuvre inlassablement à épargner la région de tout conflit et à promouvoir sa stabilité.Il a également souligné que l’USFP, en tant que parti social-démocrate, figure parmi les partis les plus réalistes de la région. Selon lui, le moment est venu pour faire preuve de pragmatisme afin de faire face à la situation actuelle dans la région, tout en déplorant que l’approche adoptée par l’Internationale socialiste ait conduit au renforcement de partis dans le monde arabe dépourvus de toute représentativité.Driss Lachguar a rappelé que l’USFP avait assumé la responsabilité gouvernementale à un moment où le pays était au bord de la crise, mettant en avant que le parti est aujourd’hui revenu en force, «car il est la première force politique de l'opposition dans les deux Chambres du Parlement». Il a affirmé que «le rôle du parti, qu’il soit dans l’opposition ou dans la majorité, est de renforcer le pays et de défendre ses intérêts et ses institutions».Le Premier secrétaire a également mis l’accent sur la nécessité de renforcer la coopération entre le Maroc et l’Allemagne, notamment dans les domaines de l’économie verte, des énergies renouvelables et d’autres secteurs stratégiques.De son côté, Martin Schulz a exprimé sa joie de visiter le Maroc et a salué l’accueil chaleureux réservé à la délégation allemande par la direction de l’USFP, qui entretient de bonnes relations avec le SPD.Il a souligné que l’incertitude caractérise le monde actuel, au vu des récents développements et crises au Moyen-Orient et de la montée de l’extrême droite en Europe.Au cours de cette réunion, Martin Schulz a également abordé les marchés financiers mondiaux et la crise de l’euro, insistant sur la nécessité de restaurer la confiance et d’engager une action collective pour surmonter les contraintes et obstacles qui frappent de plein fouet de nombreux pays.Il a mis en avant le rôle important de l’Internationale socialiste (IS) dans le soutien aux jeunes et aux femmes, soulignant la ferme volonté de la Fondation Friedrich Ebert de coopérer avec l’USFP, en raison de son histoire, de son poids politique et de ses vastes relations internationales.Lors de cette réunion, Martin Schulz a également rappelé que le SPD dispose d’une archive sur le Mouvement social-démocrate et le Mouvement ouvrier socialiste.Le leader socialiste a évoqué une photo originale de Willy Brandt (l’un des leaders historiques du SPD) avec des membres du Bureau de l'Internationale socialiste, dont le Grec Papandreou, le Suédois Olaf Palme et l'Italien Craxi. Et derrière Willy Brand, se trouve Yitzhak Rabin et Yasser Arafat.Martin Schulz a souligné que malgré les désaccords et les affrontements militaires, des discussions créatives et la recherche de voies communes sur la base du respect mutuel et de la non-violence ont eu lieu sous l’égide de l’Internationale socialiste à l’époque.Il y a lieu de rappeler que le dirigeant ittihadi était accompagné lors de cette rencontre des présidents des deux Groupes socialistes au Parlement, en l’occurrence Abderrahim Chahid et Youssef Aidi, de la coordinatrice des relations extérieures du parti, Khaoula Lachguar, des membres du Bureau politique Fatiha Saddas, Mehdi Mezouari, Abdelhamid Jmahri, Abdellah Saibari et Salek El Moussaoui.