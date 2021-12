Driss Lachguar : La participation de tous les Ittihadis qui ont mené la lutte et se sont engagés, en toute responsabilité, dans tous les combats organisationnels et électoraux du parti est primordiale

Une importante réunion entre le Bureau politique de l’USFP et les secrétaires provinciaux et régionaux, tenue la fin de la semaine dernière au siège central du parti à Rabat, a mis en place la feuille de route pour l’organisation du 11ème Congrès du parti qui aura lieu les 28, 29 et 30 janvier prochain. Le Premier secrétaire, Driss Lachguar, a affirmé dans son allocution d'ouverture que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs du 11ème Congrès de l’USFP, ajoutant que le parti se penche désormais sur les préparatifs logistiques pour que les travaux du Congrès se tiennent dans les meilleures conditions. En ce sens, Driss Lachguar a souligné que l’élection des congressistes aura lieu du 8 au 16 janvier, et que les listes seront arrêtées définitivement du 16 au 21 janvier au niveau provincial et central. Le Premier secrétaire a également fait savoir que des plateformes pour les congressistes seront mises en place, à travers les régions du Royaume et qu’elles seront équipées de tous les moyens logistiques et organisationnels à même de faciliter leur travail durant le Congrès national. Le Premier secrétaire a également abordé, lors de cette réunion avec les secrétaires provinciaux et régionaux, la question des cartes d’adhésion, soulignant la nécessité d’initier ce processus au niveau de chaque province pour garantir aux citoyens et aux sympathisants qui se sont engagés aux côtés de notre parti dans toutes les étapes de lutte, leur droit d'adhésion, mettant en exergue l’importance du processus d'élection des congressistes et la nécessité de la participation de tous les Ittihadis, qui ont mené la lutte et se sont engagés, en toute responsabilité, dans tous les combats organisationnels et électoraux du parti. «Aujourd’hui, les Marocains suivent avec intérêt toutes nos discussions et débats, malgré les désinformations et les attaques que nous subissons de la part de certains sur les réseaux sociaux», a martelé le dirigeant ittihadi tout en ajoutant : «Nous voulons aller au Congrès national avec ceux qui ont lutté et consenti des sacrifices pour le parti dans toutes les grandes étapes et batailles, et engager une véritable discussion sur notre projet dans les prochains jours». Driss Lachguar a, par ailleurs, salué le travail sérieux et responsable des secrétaires du parti dans les provinces et les régions, en s’adressant à eux en ces termes : «Vous avez travaillé en toute responsabilité et avez des visions d'organisation et de travail futuristes». Le Premier secrétaire a souligné que la décision finale reste en fin de compte exclusivement entre les mains des militants ittihadis, ajoutant que «l’institution des secrétaires des provinces reste l’unique mécanisme pour la mise en œuvre de toutes les décisions du parti, car elle est le dynamo du parti, et les personnes qui en ont la charge rendent un grand service au parti au niveau organisationnel ». Le Premier secrétaire a indiqué que les documents politique et organisationnel et les projets de résolutions seront au centre des discussions de tous les militants ittihadis dans les provinces et les régions, et que l'opinion publique pourrait accéder à ces projets et en débattre, notant qu’un sérieux et responsable débat sera ouvert à partir de la semaine prochaine sur ces documents et projets avec les militants et l'opinion publique. Il a expliqué en outre que des rencontres et des réunions seront programmées au cours du mois de janvier prochain, et qu'une discussion sera ouverte avec tous les organes du parti, en distanciel ou en présentiel selon la situation épidémiologique. Il a également souligné qu'"il a été confirmé aujourd'hui que le prochain Congrès ne peut être tenu qu’en distanciel en raison de l'évolution de la situation épidémiologique dans notre pays». Il a rappelé que l'USFP était le premier parti au Maroc à pouvoir travailler à distance et à ne pas interrompre ses activités organisationnelles. Lors de cette réunion, le Premier secrétaire a mis en exergue la transparence de la gestion financière du parti, révélée par le dernier rapport de la Cour des comptes, qui souligne la véracité de ses dépenses et de ses comptes annuels. A noter que la Cour des comptes a adressé, dans le cadre de la vérification des comptes annuels et de l’authenticité des dépenses, deux observations au responsable national de l’USFP le 26 juillet 2021, l’invitant à fournir les justifications nécessaires. La Cour a reçu la réponse le 10 août dernier, et a reconnu que l’USFP avait fourni des justifications suffisantes concernant les deux observations précitées. Cette réunion, à laquelle ont assisté les membres du Bureau politique, a connu un riche et responsable débat entre les participants. Les interventions des secrétaires provinciaux et régionaux ont porté sur les préparatifs organisationnels et logistiques à même d’assurer le succès du prochain Congrès de l’USFP.