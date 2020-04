Driss Lachguar : La grâce Royale est hautement noble et humaine

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a salué la Grâce que S.M le Roi Mohammed VI a accordée dimanche dernier à 5.654 détenus.

Dans une déclaration au quotidien Assabah, il a qualifié cette décision Royale de « hautement noble et humaine » comme le sont les grandes initiatives prises par le Souverain.

Le Premier secrétaire a souligné que le communiqué du ministère de la Justice lui a procuré un sentiment de satisfaction, d’autant plus que cette initiative Royale se situe dans le cadre de la priorité accordée à la préservation de la santé des citoyens, de même qu’elle englobe des dispositions rassurantes concernant l’ensemble de la population carcérale dont le nombre avoisinerait les 80.000 détenus.

Il a par ailleurs mis l’accent sur le rôle prépondérant et la présence remarquée des institutions constitutionnelles dans les efforts consentis pour faire face à la crise sanitaire sans précédent qui secoue notre pays.