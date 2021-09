Driss Lachguar : L’histoire de Casablanca et celle de l’USFP vont de pair

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, était, jeudi, à la tête d’une campagne électorale dans plusieurs circonscriptions de la métropole.



Une campagne, des plus clean, respectant les mesures de prévention, où le leader ittihadi, les candidats usfpéistes et de nombreux militants sont allés à la rencontre de la population casablancaise pour exposer et expliquer le programme du parti de la Rose.



Cette tournée dans les différents artères et quartiers de la métropole a été l’occasion pour Driss Lachguar de rappeler que l’histoire de la ville de Casablanca et celle de l’Union socialiste des forces populaires vont de pair. Et ce, dans la mesure où les Ittihadis ont toujours milité pour le développement et l’avenir radieux de Casablanca, a-t-il affirmé.