Driss Lachguar : L’USFP transforme la motion de censure institutionnelle en motion de censure populaire

En abordant les péripéties engendrées par les attitudes affichées de la part des composantes du champ politique et partisan, le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a livré au site « Al3omk.com» une déclaration focalisée exclusivement sur les derniers développements politiques, particulièrement partisans des suites de l’initiative prise par le principal parti d’opposition, en l’occurrence l’USFP, d’une motion de censure.« Nous sommes en droit de décider quant à nos initiatives et nos suggestions. Le Conseil national s’est réuni et a évalué les efforts que nous avons déployés tout au long de deux années dans l’objectif de réussir cette initiative (présentation d’une motion de censure) qui aurait eu un impact important, en particulier depuis le mi-mandat de ce gouvernement. Toutefois, depuis l’annonce de cette initiative, nous avons été confrontés à nombre d’obstacles successifs… », a souligné, de prime abord, le leader du parti des forces populaires, avant d’ajouter : « Il est nécessaire de vous souvenir du fait que le parti qui nous accuse de délaisser cette initiative et formule des accusations fallacieuses, avait dans des déclarations antécédentes qualifié l’initiative que nous avons présentée de complot et avait ainsi décidé de ne pas prendre part à « ce complot » ».Driss Lachguar a noté que les acteurs politiques ont traversé une phase pleine d’absurdités pendant deux ans incitant son interlocuteur à réexaminer les positions et les déclarations émises par le Conseil national de l’Union socialiste des forces populaires, à travers lesquelles il a mis l’accent sur la pertinence de cette initiative.Or, confronté à un climat de populisme de bas étage, d’obstacles et de contradictions indéchiffrables, nourris notamment par certains partis de l’opposition, le Conseil national, a développé le Premier secrétaire du parti, a décidé de transformer la motion de censure institutionnelle en une motion de censure populaire, de même qu’il a appelé les groupes parlementaires et l’ensemble des députés et conseillers parlementaires à se mobiliser dans leur circonscription et investir toutes les régions du pays.Là-dessus, « nous veillerons à faire de cette motion populaire une opportunité d’organiser des meetings à travers les provinces dans l’objectif de débattre avec l’opinion publique de la situation en l’informant de tout ce que nous considérons comme des dysfonctionnements entachant l’action gouvernementale », a-t-il développé.D’autre part, répliquant à ceux qui estiment que l’USFP, en se retirant du processus de la motion de censure, offre un présent inestimable au gouvernement quant aux prochaines perspectives électorales, Driss Lachguar a estimé que l’on se retrouve face à une interrogation légitime concernant la formation qui a « offert ce présent ».A cet effet, il a souligné que le mérite en revient à la partie qui l’a suggérée et formulée car cette action, a-t-il mis en avant, a nécessité de gros efforts déployés par la formation initiatrice et des efforts institutionnels dans de nombreux domaines tels que ceux de la gouvernance, des finances, de l’économie et des libertés individuelles et générales».Le responsable ittihadi a enchaîné en affirmant que la direction du parti des forces populaires a préparé un document exhaustif et l’a distribué ensuite à toutes les composantes de l’opposition. « Cependant, nous n’avons requis aucune contribution quant à la formulation. Nous avons seulement reçu des demandes de l’annonce de ce qu’a réalisé le Groupe ittihadi», a-t-il précisé en s’interrogeant sur l’identité de celui qui a offert ce présent… « Seraient-ce ceux qui ont exercé une mainmise sur cette initiative et demandé de procéder à un tirage au sort pour définir la partie qui exposerait l’initiative, sachant pertinemment quel parti l’a présentée, ou bien serait-ce la partie qui a révélé une attitude foncièrement narcissique, en tentant de s’accaparer des efforts des autres » (…)Le Premier secrétaire de l’USFP a mis, en outre, l’accent sur le fait que le peuple marocain requiert des interlocuteurs qu’ils évoquent les perspectives d’avenir au lieu de ressasser le passé.« Dans l’Union socialiste des forces populaires, nous ne sommes pas disposés à accompagner ces incohérences et ces absurdités manifestes dans les déclarations quasi-quotidiennes… », a-t-il clamé en renvoyant aux déclarations mystificatrices et incohérentes du secrétaire général du PJD (…)Et de conclure en déclarant : « La caravane poursuit sa marche et ceux qui préfèrent des déclarations dépourvues de toute signification poursuivent leur marche.Le peuple marocain jouit d’une mémoire implacable et se souvient toujours de ce qui a été dit hier, de ce qui se dit aujourd'hui et même ce qui se dira demain.Il observe et saisit les contradictions, les amalgames et la mystification tendant à influencer l’opinion publique… ».