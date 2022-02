Driss Lachguar: J’ ai toujours veillé à ce que le Congrès constitue une étape dans le processus de la réconciliation ittihadie

A l’issue du 11ème Congrès national de l’Union socialiste des forces populaires, le Premier secrétaire du parti a adressé à l’ensemble des Ittihadies et Ittihadis une lettre de remerciements pour les efforts déployés et sacrifices consentis en vue de la réussite de ces assises, dont voici le texte intégral :

“Militantes et militants de l’USFP,

. J’ai le plaisir, à l’issue des travaux du 11ème Congrès de notre parti, l’Union socialiste des forces populaires, d’exprimer mes amples remerciements à tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à la réussite de cette étape organisationnelle qui s’est illustrée compte tenu qu’elle fut un instant fondateur de plusieurs filières, dynamiques et partenariats, qui encadrera la prochaine étape pour en faire une expression prolongée de la devise du Congrès : Fidélité, engagement, ouverture.

Ces remerciements sont en fait une forme de gratitude envers les Ittihadies et Ittihadis dans les anciens Bureau politique et Conseil national qui ont géré l’étape avec une intelligence collective, abnégation de déploiement pour les deux intérêts, celui national d’abord et celui du parti ensuite. C’est également l’occasion de remercier tous les militantes et militants au sein de la commission préparatoire et des commissions qui en sont issues, de même que dans la commission d’habilitation et dans toutes les commissions chargées de la gestion et de la logistique, car sans eux, ce Congrès n’aurait pas connu un tel succès, surtout qu’il s’agit d’une expérience inédite qui concilie la plateforme centrale en présentiel et les plateformes régionales en distanciel. Je leur adresse mes plus chaleureuses salutations et les prie d’accepter mes excuses pour tous les écarts qui seraient advenus et qui n’étaient, par ailleurs, pas prémédités à leur encontre.

Militantes et militants, votre renouvellement de la confiance en mon humble personne revêt de grandes portées faisant de cette charge un lourd fardeau. De ce fait, je ne vous cache pas que j’ai besoin de vous tous pour que nous traversions cette étape en réalisant tous les objectifs que nous sous sommes fixés. Ce renouvellement de confiance, c’est une approbation de l’étape précédente et une reconnaissance implicite de ce qui s’y est réalisé. C’est pourquoi, permettez-moi d’adresser un salut sincère à tous vos sœurs et frères dans l’ancien Bureau politique qui m’ont accompagné et ont été mon meilleur soutien aussi bien en matière de critique que de construction, de propositions productives, de rejet noble, de divergence positive, animés par bonnes intentions quant à conférer au parti davantage de force et de cohésion.

Néanmoins, nous ne devrions pas nous attarder à l’autosatisfaction mais nous devons nous atteler à en tirer les leçons et la morale afin que la continuité soit synonyme de développement et que l’accumulation soit la base du renouveau et de l’ouverture.

Militantes et militants,

Parmi les questions que nous nous devons de développer et de classer dans le domaine du révolu, le fait de considérer que telle partie a gagné et que telle autre a été vaincue car ce contentement maladif ne figure point parmi les valeurs de l’USFP, son héritage et ses principes. Il n’y a pas de vaincu ni de vainqueur parmi les Ittihadis mais il y a un seul et unique vainqueur, c’est l’Union socialiste des forces populaires.

J’ai toujours veillé à ce que le Congrès soit une étape de poursuite du processus de la réconciliation ittihadie que nous avons lancée depuis notre prise en charge du Premier secrétariat et les militantes et militants dans la commission préparatoire pourraient témoigner de mon insistance sur l’acceptation de toutes les candidatures faisant fi de la vérification de leur conformité aux conditions requises mais aussi mon insistance à considérer tous les candidats comme des congressistes ès qualité, et ce afin de faire du Congrès un espace de débat, de rencontre, de polémique créative et de retrouvailles entre militantes et militants aux appréciations politiques divergentes que j’estimais passagères. A cet effet, je considère que le chantier de la réconciliation demeure ouvert et il se doit d’en être ainsi. En outre les portes de l’USFP ne seront jamais fermées devant toute Ittihadie ou ittihadi tant que je suis Premier secrétaire du parti et quels que soit les différends et les prises de bec advenus, étant certain que ce qui nous réunit est plus grand que ce qui nous sépare et que tout parti ne peut réussir son ouverture en fermant ses portes devant ses enfants. C’est pourquoi je dis : Mes mains sont tendues à tout le monde.

Avant de conclure, je ne peux omettre d’adresser des salutations particulières aux actrices et acteurs de la presse nationale qui ont couvert notre Congrès. Et nous nous excusions pour toute négligence non réfléchie. C’est que nous tenions à ouvrir le Congrès devant la presse car convaincus de son rôle quant à la critique et la sensibilisation. Il peut survenir des malentendus entre le politique et le journaliste, ce qui suppose de fonder des us et traditions quant aux rapports intrinsèques entre eux, le politique priorisant la bonne foi et l’homme de presse saisissant les contraintes du politique.

Militantes, militants,

Devant notre pays, se dressent de nombreux défis internes et externes nous acculant à être plus vigilants et rigoureux. Nous sommes un parti national avant d’être un parti social-démocrate. Et par cette identité plurielle, nous concilions la défense de l’intégrité territoriale et nationale du pays avec ses intérêts supérieurs et affrontons les manouvres extérieures avec abnégation mais nous luttons en même temps pour défendre nos choix quant aux questions des droits, des libertés de la justice sociale et territoriale, loin de toute concussion ou concessions.

Ainsi, grâce à l’esprit que vous avez traduit tout au long des travaux du Congrès, nous accompagnerons nos deux groupes parlementaires dans l’opposition et nous dresserons contre toutes les tentatives de domination ou de réduction du rôle de l’opposition ou de ravissement de ses attributions constitutionnelles. Et nous accompagneront également nos élues et élus aux collectivités territoriales afin d’action l’ouverture sur la société et ses affaires.

De même qu’imprégnés de cet esprit, nous accompagnerons aussi nos instances partisanes en vue les développer et les rendre plus efficientes et à même de refléter l’approche du genre social et d’intégrer davantage les potentialités attachées à l’option social-démocrate.

Vive l’Union socialiste des forces populaires, forte et unifiée.”