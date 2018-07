Sefrou



La brigade de la police judiciaire de Sefrou a procédé, mercredi, en coordination avec le service préfectoral de la police judiciaire de Fès, à l'arrestation de cinq individus aux multiples antécédents judiciaires pour leur appartenance présumée à un réseau criminel spécialisé dans le vol avec violence et le trafic de drogues et de psychotropes, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon les premiers éléments de l'enquête, les mis en cause ont été impliqués dans plusieurs actes de vol avec violence et opérations de trafic de drogues et de psychotropes, a précisé la DGSN dans un communiqué, ajoutant que les recherches et investigations se poursuivent en vue de vérifier leur implication présumée dans deux vols, commis le 8 juillet courant, dont les victimes, deux chauffeurs de taxis, ont été délestés, sous la menace, de leurs téléphones portables et de sommes d'argent.

Les suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les ramifications et les liens possibles de ce réseau criminel et d'identifier l'ensemble des personnes lui appartenant, selon la même source.



Baccalauréat



Le nombre total de prisonniers ayant réussi l'examen du baccalauréat au titre de l'année 2017-2018 a atteint 332 pensionnaires, a souligné la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

Le nombre total de prisonniers admis lors des deux sessions, normale et de rattrapage, représente 43 % de l'ensemble des candidats de la DGAPR, soit une hausse de 16 % en comparaison avec l'année dernière, selon la même source.

Le taux de réussite chez les prisonniers scolarisés a dépassé celui des candidats libres, avec 37,49 %, a souligné le communiqué, notant que 19,57 % des admis ont obtenu les mentions "très bien", "bien" et "assez bien".