Air Arabia lance prochainement une nouvelle liaison Tanger-Marrakech

Air Arabia Maroc a annoncé mardi l'ouverture d'une nouvelle ligne intérieure reliant Tanger à Marrakech, accessible à compter du 28 octobre 2018. Les vols Tanger-Marrakech seront opérés par des Airbus A320 d'une capacité de 174 sièges, à raison de trois vols (aller-retour) hebdomadaires, a indiqué la compagnie dans un communiqué. Les vols aller seront opérés mercredi, vendredi et dimanche de 07h à 8h10, tandis que ceux du retour auront lieu les mêmes jours de 20h40 à 21h50, a précisé la firme, ajoutant qu'"au grand bonheur des Tangérois et des habitants de Dakhla, ce vol sera connecté à Dakhla avec un stop technique de 40 minutes à Marrakech, sans changement d’avion".

Avec cette nouvelle ouverture, le réseau Air Arabia Maroc compte six dessertes intérieures, sachant que la compagnie a ouvert sa première ligne intérieure Fès-Marrakech en juin 2017. Avec son réseau de six lignes intérieures directes, Air Arabia Maroc "vient poursuivre son engagement continu pour le développement du tourisme intérieur dans le Royaume", souligne le communiqué

Air Arabia Maroc, dont le siège est basé à Casablanca, est membre du groupe Air Arabia. Lancée en avril 2009, la compagnie aérienne est le premier transporteur à bas coût (LCC) du Maroc et se concentre sur une offre qui allie confort, fiabilité et un excellent rapport qualité-prix.



Plus de 2.300 entreprises créées au premier semestre dans la région Fès-Meknès finances

2.379 nouvelles entreprises ont été créées dans la région Fès-Meknès au premier semestre de l’année 2018, soit une hausse de 14% par rapport à la même période de l’année précédente. Ces entreprises, tous secteurs confondus, prévoient la création de plus de 4.065 emplois, selon le bilan semestriel du Centre régional d'investissement (CRI) Fès-Meknès. Mettant l’accent sur le bilan de la création des entreprises par zone, le document indique que le guichet de Taza a enregistré le taux d’évolution le plus important avec une augmentation de 58%.

En termes de valeur, le guichet de Fès a occupé la première place, avec 1.014 entreprises supplémentaires créées par rapport à la même période de l’année précédente, note la même source. Le nombre d’entreprises créées par des femmes durant ce premier semestre 2018 a atteint 282 unités, soit 12% du total des entreprises créées et soit également une hausse de 62% par rapport à la même période de l’année d’avant. 85 projets d'un montant global de 3,239 milliards de DH ont été approuvés, au cours du premier semestre de l'année 2018, par le CRI.

Ces projets, qui ont reçu l’avis favorable de la commission régionale d’investissement, devraient générer 8.166 postes d'emploi.