Fnideq

Les services du commissariat de police de Fnideq ont arrêté, lundi, en coordination avec leurs homologues de la préfecture de police de Fès, un individu, âgé de 65 ans, soupçonné d'avoir asséné des coups et blessures mortels à son épouse. Le 14 juillet, les services de la préfecture de police de Fès ont fait la constatation de la dépouille de la victime âgée de 58 ans, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant qu'il s'est avéré que la victime a subi des coups et blessures mortels à l'aide d'un objet tranchant. Les investigations et recherches intensives menées par les services de la police judiciaire ont permis de déterminer le lieu où se trouvait l'époux, puisqu'il est le principal mis en cause, avant de procéder à son arrestation ce lundi après-midi à bord d'une voiture légère à Fnideq.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire de Fès, sous la supervision du parquet compétent en vue d'élucider les tenants et aboutissants de ce crime.



Accouchement

en plein vol

Une passagère a accouché d'une petite fille en plein vol lors du vol Royal Air Maroc reliant Casablanca à Montréal le 15 juillet à 00h25 (heure marocaine), quelques minutes avant l’atterrissage, a indiqué lundi la compagnie aérienne.

Canadienne d’origine marocaine et enceinte de sept mois, la passagère avait ressenti les premières contractions quelques heures après le décollage, précise la RAM dans un communiqué, notant que le personnel navigant commercial (hôtesses et chef de cabine) et une passagère (médecin interne) sont intervenus pour réaliser l'opération d’accouchement avec succès.

"Le bébé et la maman, en parfait état de santé, ont ensuite été transférés rapidement à l’hôpital Saint Justine", fait savoir la RAM, faisant observer que "c’est grâce à l'intervention efficace des services locaux de Royal Air Maroc à Montréal et des services aéroportuaires et de santé de la ville canadienne que le transport s’est parfaitement déroulé".

"L’ensemble du personnel de la compagnie s’en réjouit et félicite la courageuse maman", poursuit le communiqué, ajoutant que "toutes les équipes de Royal Air Maroc souhaitent plein de bonheur à la maman et au bébé voyageur !"

La RAM rappelle dans ce communiqué que, pour les cas d’urgence, les hôtesses et stewards de la compagnie nationale sont tous formés aux différentes techniques d’intervention médicale, y compris les opérations d’accouchement.