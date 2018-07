Salé



Des éléments de la brigade mixte d'enquêtes du commissariat de police de Laayayda (Salé) ont été contraints de faire usage, dimanche matin, de leurs armes de service pour neutraliser un multirécidiviste dans un état anormal qui menaçait leur vie à l'arme blanche, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le mis en cause, en état d’ébriété avancée, était dans un état impulsif et opposait une farouche résistance en usant de l'arme blanche, souligne la DGSN dans un communiqué, ajoutant qu'il mettait en danger la sécurité des citoyens et la vie des agents de police, qui étaient obligés de tirer deux balles de sommation avant de blesser le suspect au niveau des membres inférieurs.

Le suspect, 35 ans, a été placé sous surveillance médicale à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, dans l'attente de la fin des investigations menées sur les actes criminels qui lui sont reprochés, et ce dans le cadre de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet, ajoute la même source.



Tanger Med



Les éléments de l'Administration des douanes et impôts indirects (ADII) au port de Tanger-Med ont déjoué, lors de la semaine en cours, une tentative d'entrée illégale de plusieurs marchandises de contrebande d'une valeur estimée à plus de 1,34 million de dirhams, a-t-on appris de source douanière.

Les services douaniers ont ainsi saisi 148 smartphones de nouvelle génération, 120 grammes de bijoux en or et de 153 montres connectées disposant d'un système de communication et de localisation, qu'un ressortissant marocain résidant à l'étranger tentait de faire entrer dans le territoire national sans déclaration préalable auprès de l'ADII, a-t-on précisé de même source.

Ces marchandises étaient dissimulées parmi les bagages et au niveau du toit d'une voiture immatriculée à l'étranger, a-t-on souligné, ajoutant que le mis en cause a été présenté à la police judiciaire pour complément d'enquête.