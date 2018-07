Les Marocains en tête de la clientèle d'Agadir durant les cinq premiers mois de 2018

Les Marocains arrivent en tête de la clientèle des différents établissements d'hébergement touristique à Agadir durant les cinq premiers mois de l’année en cours avec un total de 116.919 visiteurs.

Selon les données du Conseil régional du tourisme (CRT) d'Agadir Souss-Massa, le nombre de touristes de différentes nationalités ayant visité la capitale du Souss a atteint 409.003 durant les cinq premiers mois, contre 376.305 touristes pour la même période de l’année dernière, soit une augmentation de 8,69%. Le marché français arrive en seconde position avec 75.535 touristes contre 61.686 un an auparavant sur la même période, suivi du marché allemand qui a, néanmoins, accusé un recul de 12,09%, avec 49.187 visiteurs contre 55.953 pour la même période en 2017. En revanche, les touristes en provenance de la Pologne ont connu une forte affluence, passant de 11.115 à 18.827 durant les cinq premiers mois de 2018, soit une hausse 69,38%. D’après les statistiques du CRT, les hôtels classés 4 étoiles viennent en première position, avec 89.067 touristes, suivis des clubs touristiques avec 87.618 visiteurs et les hôtels 5 étoiles qui ont accueilli 75.888 touristes. Par ailleurs, le taux d’occupation moyen dans les différentes unités d'hébergement touristique durant cette période a atteint 49,62%, indique le CRT, notant que les clubs touristiques ont atteint un taux de 64,66% suivis des hôtels 5 étoiles avec 62,60% et les hôtels classés de 17,70%.



Cartier Saada affiche une hausse de son résultat net au titre de l'exercice 2017-2018

Le résultat net de la société Cartier Saada, spécialisée dans la conserve de fruits et légumes, a progressé de 12,6% à 7,6 millions de dirhams (MDH) au titre de l'exercice 2017-2018, par rapport à l'exercice précédent. Selon un communiqué publié sur le site de la Bourse de Casablanca, Cartier Saada a expliqué que cette hausse intervient malgré une perte de change de 2 MDH et le remboursement à l’État de l'avance octroyée dans le cadre de subvention du contrat de croissance à l'export au titre de l'exercice 2015 pour 1,25 MDH.

Quant au chiffre d'affaires (CA) de la société, il a augmenté de 6% à 156,5 MDH, dont 96% à l'exportation, a fait savoir la société, ajoutant que cette augmentation, qui a été portée principalement par l'évolution des ventes à l'export (+8%), "reflète la dynamique commerciale continue et la pénétration de nouveaux marchés".

A ce titre, la part des nouveaux clients se hisse à 10% du CA de l'exercice 2017-2018.

S'agissant de l’excédent brut d'exploitation, il s'est apprécié de 22% pour se chiffrer à 20,45 MDH, en raison principalement d'une progression significative de la production accompagnée d'une bonne maîtrise des charges d'exploitation, selon le communiqué. Sur le plan d'investissement, la société a relevé la réalisation de la totalité de son programme d'investissement triennal 2015-2017, d'une enveloppe de 25 MDH , ajoutant qu'elle a bénéficié d'une subvention à l'investissement Imtyaz de 5 MDH.

Le Conseil d'administration de Cartier Saada, réuni le 26 juin, proposera à la prochaine assemblée générale la distribution d'un dividende de 1 dirham par action, à l'instar de l'exercice précédent.