Accidents de la circulation



Vingt-deux personnes ont été tuées et 1.851 autres blessées, dont 93 grièvement, dans 1.401 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 2 au 8 juillet 2018. Ces accidents sont dus principalement à l'inadvertance des piétons et des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l'excès de vitesse, au changement de direction sans usage de signal, au défaut de maîtrise des véhicules, au changement de direction non-autorisé, au non-respect des feux de signalisation et du stop, à la conduite en état d'ivresse, à la circulation sur la voie de gauche et en sens interdit et au dépassement défectueux, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Concernant le contrôle et la répression des infractions, les services de sûreté ont dressé 35.573 contraventions et rédigé 10.902 procès-verbaux qui ont été soumis au parquet général, alors que 24.671 amendes transactionnelles ont été acquittées.

Par ailleurs, la DGSN souligne que les sommes perçues ont atteint 5.381.050 dirhams, faisant état de la mise en fourrière municipale de 5.389 véhicules, de la saisie de 5.383 documents et du retrait de la circulation de 130 véhicules.



Rabat-Salé-Kénitra



18.781 élèves dont des candidats libres ont passé les épreuves du baccalauréat au titre de la session de rattrapage de juillet-2018 dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. La session, qui a démarré mardi dans de bonnes conditions, a enregistré la participation de 15.324 élèves et 3457 candidats libres, explique l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF), soulignant que le taux de présence a atteint 89,5%.

Le nombre total de candidats officiels convoqués pour cette session de rattrapage au niveau de la région a atteint 20.977 élèves (14.732 appartenant à l'enseignement public et 1045 autres au privé, tandis que les candidats libres sont au nombre de 5200).

99 centres d'examen ont été mobilisés pour ces épreuves et 19 autres pour la correction des copies, précise la même source, rappelant que 158 cas de fraude ont été recensés durant la première journée des examens.