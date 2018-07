96 certificats négatifs délivrés en juin à Oujda

L’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et le Centre régional d’investissement (CRI-Oujda) ont délivré, durant le mois de juin dernier, un total de 96 certificats négatifs pour la création d’entreprises.

Selon un rapport de la Délégation du commerce et de l’industrie couvrant Oujda, Berkane, Taourirt, Jérada et Figuig, les services restent le secteur d’activité le plus prisé par les porteurs de projets avec 60 certificats (62%), suivi du commerce (19 certificats, 20%) et du bâtiment et travaux publics (14 certificats, 15%).

S’agissant du statut juridique, les Sociétés à responsabilité limitée viennent en tête avec un total de 41 certificats, suivies des Sociétés à responsabilité limitée à associé unique (40) et des enseignes commerciales (12).

La même source précise que la répartition géographique de la totalité des certificats négatifs délivrés, durant la même période, montre que la préfecture d’Oujda-Angad occupe la première position avec 66 certificats, alors que de la province de Berkane vient en seconde position avec 23 certificats.

Un total de 1.614 certificats négatifs pour la création d’entreprises ont été délivrés en 2017 par la Délégation du commerce et de l’industrie d’Oujda et le CRI-Oujda, contre 1.705 durant l’année 2016.



Journée d’information sur la retraite

La Direction régionale de la Caisse Nationale de sécurité sociale, SIDI Othmane Hay Hassani, organise le mercredi 18 juillet 2018 à compter de 9h au Centre culturel Moulay Rachid, sis à Avenu Colonel Driss El Allam, Casablanca, une journée d’information sur la retraite

A cette occasion, les responsables de la CNSS invitent tous les habitants de la région de Casablanca, âgés de 60 ans et plus ayant travaillé auprès des entreprises du secteur privé au Maroc à prendre contact sur place et directement avec les représentants de la Caisse afin de se renseigner sur leur carrière et leurs futures retraites, sur les démarches administratives à accomplir pour préparer leurs dossiers de demande de retraite.