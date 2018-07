Le flux des IDE en baisse de 31,8% à fin mai 2018

Le flux des investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a baissé de 31,8% à 9,08 milliards de dirhams (MMDH) durant les cinq premiers mois de 2018, contre 13,32 MMDH lors de la même période un an auparavant, indique l’Office des changes.

Ce résultat s’explique par la hausse des dépenses (+1,33 MMDH) conjuguée à une baisse des recettes à près de 13,99 MMDH, relève l’Office des changes dans sa note sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de mai 2018.

S’agissant des recettes des Marocains résidant à l’étranger (MRE), elles se sont améliorées de 9,6% à 26,78 MMDH au titre des cinq premiers mois de 2018 contre 24,43 MMDH lors de la même période de l’année dernière. Concernant la balance voyages, elle fait ressortir un excédent en hausse de 17,8% à 20,46 MMDH à fin mai 2018, résultant d’une augmentation plus importante des recettes voyages de 3,49 à 27,08 MMDH que celle des dépenses (6,22 à 6,62 MMDH), selon l’Office des changes.



Hausse du trafic des passagers à fin mai à l’aéroport Fès-Saiss

Le trafic des passagers au niveau de l’aéroport Fès-Saiss a connu une hausse de 27,11% durant les cinq premiers mois de 2018, en comparaison avec la même période de l’année précédente.

512.710 voyageurs ont transité par l’aéroport Fès-Saiss à fin mai 2018, contre 403.359 passagers au cours de la même période de l’année écoulée, selon des données de l’Office national des aéroports (ONDA). Au niveau national, le trafic aérien commercial global de passagers a accusé une baisse estimée à 1,84% en mai dernier, par rapport à la même période de l’année précédente, note la même source.

Pour le seul mois de mai 2018, 103.940 voyageurs ont utilisé l’aéroport Fès-Saiss, contre 91.829 passagers au cours de la même période de l’année précédente, soit une hausse de 13,19%.

Dans le cadre du classement du trafic aérien commercial par zone, l’aéroport Fès-Saiss a gardé la 4-ème position, après ceux de Casablanca-Mohammed V, Marrakech-Ménara et Agadir-Al Massira.

En 2017, un total de 1.115.595 voyageurs a transité par cette infrastructure aéroportuaire, contre 892.974 passagers au cours de l’année d’avant, soit une augmentation de 24,93%. Le trafic aérien de cet aéroport durant les dix dernières années a été presque multiplié par quatre, passant de 228.399 passagers en 2006 à 892.974 en 2016, soit une croissance annuelle moyenne de l’ordre de 13%. Le nouveau terminal de l’aéroport Fès-Saiss, qui constitue une plate-forme de plusieurs compagnies low cost (Ryanair, Easy Jet, Jet Air Fly, Air Arabia), tend à augmenter considérablement la capacité d’accueil de l’aéroport à 2,5 millions de passagers.