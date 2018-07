Hausse du déficit commercial de 11,5% à fin mai

Le déficit commercial s’est aggravé de 11,5% pour atteindre 51,775 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2018 contre 46,442 MMDH lors de la même période un an auparavant, selon l’Office des changes. Les importations se sont élevées à 218,74 MMDH, en hausse de 10,3%, alors que les exportations ont progressé de 10% pour se chiffrer à 166,97 MMDH, précise l’Office des changes dans sa note relative aux indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de mai 2018.

Le taux de couverture des importations par les exportations s’est ainsi établi à 76,3% au cours des cinq premiers mois de cette année, contre 76,6% un an auparavant, selon la même source.

L’accroissement des importations est dû en partie à la hausse des produits bruts de 26%, des biens d’équipement (13,4%), des produits énergétiques (12,3%) et des produits finis de consommation (8%), explique l’Office des changes.

L’évolution des exportations est attribuable, quant à elle, à la progression des ventes de la quasi-totalité des secteurs, principalement l’aéronautique de 21,4%, l’automobile (17,5%), les phosphates et dérivés (9,8%) et le textile et cuir (3,2%).



Hausse du trafic à 12,6 millions de passagers pour Ryanair

La compagnie aérienne “Ryanair” a annoncé mercredi avoir enregistré en juin dernier quelque 12,6 millions de passagers, en hausse de 7% par rapport au même mois en 2017. La première compagnie aérienne en Europe, qui vient de publier ses statistiques de trafic pour le mois de juin 2018, a fait état d’un taux de remplissage inchangé de 96%, un niveau “fort” réalisé grâce aux tarifs bas de cette low cost.

Le trafic annuel (janvier-juin 2018) réalisé par Ryanair a progressé, quant à lui, de 7% pour atteindre 132,9 millions de clients, a précisé la compagnie. Pour leur part, les grèves et pénuries de personnel des contrôleurs du trafic aérien (CTA) ont causé l’annulation de plus de 1.100 vols en juin 2018 contre 41 en juin 2017, a fait savoir Ryanair.

“Malheureusement plus de 210.000 clients Ryanair ont vu leurs vols annulés en juin à cause des 4 week-ends de grève des CTA et des pénuries de personnel à répétition de CTA au Royaume-Uni, en Allemagne et en France”, a précisé Kenny Jacobs, directeur marketing de la compagnie, cité par le communiqué de la compagnie.

“Ryanair demande une action urgente de la part de la Commission européenne et des gouvernements européens afin d’améliorer l’impact des grèves CTA et des pénuries de personnel au Royaume-Uni, en Allemagne et en France perturbant les projets de voyages de millions de clients européens cet été”, a-t-il précisé.