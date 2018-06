Baignade

Le taux de conformité des eaux de baignade des plages marocaines aux normes de qualité microbiologique a atteint 97,92 %, selon le rapport national relatif à la qualité hygiénique des plages marocaines (édition 2018) dont les résultats ont été présentés vendredi à Rabat. Le rapport, présenté lors d'une conférence de presse organisée par le Secrétariat d'Etat chargé du développement durable, indique que sur les 442 stations de prélèvements, 432 ont fait l’objet d’un nombre suffisant de prélèvements pour le classement dont 423 stations (soit 97,92%) ont été déclarées de qualité microbiologique conforme aux exigences des normes, contre 9 stations (soit 2,08 %) déclarées non conformes pour la baignade.

Ledit rapport fait état de la qualité de la plupart des stations qui se répartissent sur 165 plages, à l’exception de certaines plages, telles que celles de Ksar Sghir, de Jbilia à Tanger, d'Asilah port et Sâada et Chahdia à Casablanca, qui subissent l’influence des rejets d’eaux usées et une forte concentration de baigneurs, conjuguées à l’insuffisance des infrastructures d’hygiène.



Fès-Meknès

Plus de 25 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation ont été saisies et détruites, durant le mois de Ramadan, dans la région Fès-Meknès, selon la direction régionale de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA). Les opérations de contrôle ont abouti au retrait du circuit de commercialisation et à la destruction de 13.376 kg de produits de la minoterie, 365 kg de dattes, 500 kg de thé, 47kg de sucres et produits de la confiserie, 653 kg de conserves végétales, 35 Kg de produits de la pâtisserie et de la biscuiterie, 487 kg de jus nectars, boissons et eaux, 11 kg de cafés et 11 kg d’huiles alimentaires, indique l’Office dans un communiqué. Elles ont permis également la destruction de 160 kg de produits secs, 2 kg d’additifs alimentaires, 7.257 kg de viandes rouges et d’abats, 1.018 kg de produits de la pêche, 302 kg de produits laitiers, 133 kg de produits à base de viandes, 191 kg de viandes blanches, 163 kg d’œufs non consommables et quelque 250 kg d’autres produits.



Arrestation

La brigade nationale de la police judiciaire a arrêté, vendredi matin, un individu âgé de 26 ans soupçonné d'avoir adressé un message via les réseaux sociaux, contenant des menaces de mort et portant atteinte à l'intégrité physique des personnes, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. L’identification et l’arrestation du suspect au douar El Khelaief Had Soualem dans les environs de la ville de Berrechid fait suite à une enquête judiciaire au sujet d'un message menaçant une chanteuse arabe de mort en cas de sa participation à un festival qu'abrite la ville de Rabat. Il a été procédé également à la saisie du téléphone portable utilisé par le mis en cause pour adresser le message contenant des menaces de mort, relève la même source, ajoutant qu'une expertise technique a été effectuée sur le compte personnel de cet individu sur les réseaux sociaux. Le mis en cause a été placé en garde à vue.