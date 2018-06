Guelmim

Les projets réalisés dans le secteur de l’eau au niveau de la province de Guelmim ont permis d’atteindre un taux d’accès à l’eau de 99,5% dans la province, selon l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

Actuellement, le débit exploité dans la ville de Guelmim, qui s’approvisionne en eau potable à partir des bassins de Oum Laachar et Oued Sayyad, s’élève à 204 l/s, a indiqué un représentant de l’Office lors de la session ordinaire du conseil provincial de Guelmim, tenue lundi. Le volume de l’eau potable produit en 2017 a atteint 7,5 millions de m3 à partir des installations de l’Office dans les bassins de Oued Sayyad et Oum Laachar.



Accidents

Dix-neuf personnes ont été tuées et 1.940 autres blessées, dont 91 grièvement, dans 1.436 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 4 au 10 juin 2018, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ces accidents sont principalement dus au non-respect du Code de la route.

En ce qui concerne le contrôle et la répression des infractions, les services de sûreté ont enregistré 29.695 contraventions et rédigé 9.927 procès-verbaux soumis au parquet alors que 19.768 amendes transactionnelles ont été recouvrées, ajoute le communiqué.

La DGSN note que les sommes perçues ont atteint 4.158.350 dirhams, faisant état de la mise en fourrière municipale de 4.552 véhicules, de la saisie de 5.266 documents et du retrait de la circulation de 109 véhicules.



Azrou

Une campagne de sensibilisation à la gestion et à la valorisation des déchets a été organisée récemment à Azrou (province d’Ifrane) en faveur de la population et d’acteurs de la société civile. Placée sous le signe ‘’Quartier propre : droit et devoir’’, cette action s’inscrivait dans le cadre du projet environnemental ‘’Coproduction de la propreté’’, initié par l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre (AESVT), en partenariat avec le ministère délégué chargé de l'Environnement et la Fondation suisse Drosos.

Cette compagne de sensibilisation a été marquée, entre autres, par l’organisation d’un atelier de dessin au profit des enfants, la remise d’un lot de petit outillage de jardinage par l’AESVT Ifrane-Azrou à certains quartiers et le vernissage d’une exposition sur le projet ‘’Coproduction de la propreté’’, qui tend à améliorer le cadre de vie des citoyens et protéger les ressources naturelles au Maroc.