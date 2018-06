La production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole en légère baisse en avril

Adoption d’un projet de loi sur la double imposition et la prévention de l’évasion fiscale entre le Maroc et le Congo

L’indice des prix à la production du secteur des “Industries manufacturières hors raffinage de pétrole” a enregistré une baisse de 0,2% au cours du mois d’avril 2018 par rapport à mars, selon le Haut-commissariat au plan (HCP).Cette évolution résulte notamment de la baisse des prix des “Industries alimentaires” de 0,3%, de la “Métallurgie” de 1,2%, de la “Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques” de 0,6%, de l’”Industrie d’habillement” de 0,5% et de l’”Industrie du papier et du carton” de 0,8%, explique le HCP dans une note d’information relative à l’indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM) d’avril 2018.En revanche, une hausse a été enregistrée dans la “Fabrication de textiles” de 0,7%, du “Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège” de 1,2% et de l’”Industrie du cuir et de la chaussure” de 0,2%, relève la même source.Par ailleurs, les indices des prix à la production des secteurs des “Industries extractives”, de la “Production et distribution d’électricité” et de la “Production et distribution d’eau” ont connu une stagnation au cours du mois d’avril.Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a examiné et adopté le projet de loi n° 39.18 portant approbation de la convention tendant à éviter la double imposition et la prévention de l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu, signée entre le gouvernement du Maroc et son homologue de la République du Congo le 30 avril 2018 à Brazzaville, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.Présenté par la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ce projet de loi vise à développer et à renforcer les relations économiques entre les deux pays à travers la mise en place des bases juridiques instituant un système commun pour éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu, a ajouté le ministre dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement.