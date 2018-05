Tiznit

Les éléments de la brigade mobile relevant de la direction régionale des douanes d'Agadir ont intercepté et saisi, dimanche à Tiznit, un camion citerne transportant 14 tonnes de carburant de contrebande. Le conducteur du camion, intercepté au niveau de la commune de Bounaamane, a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée sous la supervision du parquet, apprend-on lundi auprès de la direction régionale de l'Administration des douanes et impôts indirects.



Arrestation

Le service préfectoral de la police judiciaire d'Oujda a arrêté samedi soir, suite à une opération menée conjointement avec les éléments de la Gendarmerie Royale et sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire national, quatre personnes pour possession présumée de matériels et équipements pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le principal suspect a été arrêté à Oujda, alors que les trois autres complices ont été interpellés au niveau d'une gare de péage sur l'autoroute, en possession de 200 bombes de gaz lacrymogène et 11 bâtons électriques, ajoutant qu'il a été aussi procédé à la saisie de la voiture utilisée pour le transport et le trafic de ces équipements. Les mis en cause ont été placés en garde à vue.



Examens

Les réseaux et associations œuvrant dans le domaine du handicap ainsi que les candidats en situation de handicap et leurs familles ont accueilli avec satisfaction les manuels de procédures des examens de passage de la 6ème du primaire, du collège et du baccalauréat, indique le Comité national de concertation pour la promotion et la défense du droit à l'éducation inclusive pour les personnes en situation de handicap. Ils expriment également leur satisfaction au sujet de la note ministérielle n° 88/18 et du communiqué de presse du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle se rapportant à cette question. Ces documents ont pris en compte le principe des aménagements raisonnables durant les examens, l’une des revendications centrales du mouvement pour la promotion du droit à l’éducation inclusive notamment l’adaptation des examens (format QCM), le tiers temps supplémentaire et l’autorisation de l’auxiliaire de vie scolaire.