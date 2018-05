Oujda

Deux garçons, de 14 et 15 ans, ont trouvé la mort mercredi, suite à la chute partielle du mur et du plafond d'un ancien bâtiment abandonné dans le quartier Naqib Belmiloudi à Oujda, apprend-on auprès des autorités locales de la préfecture d'Oujda.

Deux autres garçons, blessés à différents degrés de gravité suite à cet effondrement, ont été transférés d'urgence à l'hôpital provincial Al Farabi, ajoute-t-on de même source, précisant que l'un des blessés souffrant d'une fracture au niveau de la cuisse a dû être transféré au Centre hospitalier universitaire d'Oujda pour recevoir les soins nécessaires.



Tétouan

43.350 affaires répressives ont été enregistrées, du mai 2017 à mai courant, qui ont permis de déférer 28.437 personnes devant la justice, pour leur implication présumée dans différents crimes, a affirmé, mercredi, le préfet de police à Tétouan, Mohamed El Oualidi.

Concernant la lutte contre le trafic de drogue sous toutes ses formes, le responsable a assuré que la préfecture de police a déployé des efforts importants qui ont été couronnés par la saisie de 1.721 kg de chira, 1.074 g de cocaïne, 386 g d’héroïne et 41.837 comprimés psychotropes, notant que ces opérations se sont soldées par l'arrestation de 7.696 individus, soit une hausse de 25% en glissement annuel.

Un intérêt particulier a été porté à la sécurité scolaire, à travers la lutte contre le crime dans l'entourage des établissements scolaires. 402 personnes ont été arrêtées et déférées devant la justice depuis le lancement de la saison scolaire 2017-2018. Ce rôle actif dans la lutte contre le crime sous ses différentes formes, a permis de réduire le taux de criminalité, en atteignant un taux de résolution de 90%.



Bab Sebta

Les éléments de la douane au poste-frontière de Bab Sebta ont déjoué, mardi soir, une tentative d'introduction sur le territoire national de 14.220 comprimés psychotropes, a-t-on appris auprès d’une source douanière. Lors d’une opération de contrôle de routine, les éléments de la douane ont mis la main sur cette quantité de drogue soigneusement dissimulée dans le pare-choc arrière d'une voiture immatriculée à l'étranger, qui se dirigeait vers le territoire national.

Cette opération s'est soldée par l'arrestation du conducteur, un Marocain résidant en Espagne, a précisé la même source, notant que le mis en cause a été présenté à la police judiciaire pour complément d'enquête avant d'être déféré devant la justice.