Casablanca

La ville de Casablanca abritera, du 2 au 5 mai, les premières Assises francophones de l'evaluation environnementale et sociale, auxquelles prendront part des représentants de départements ministériels et des experts de plusieurs pays de l'espace francophone.

Initiées par le Secrétariat d'Etat chargé du Développement durable et l'Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), ces Assises ont pour objectifs de réaliser une analyse comparative des politiques, des ressources et opportunités, et de disposer d'une cartographie et de données statistiques fiables pour élaborer des stratégies et des plans d'action d'optimisation de la performance de l'évaluation environnementale au niveau des pays, souligne le Secrétariat d’Etat, dans un communiqué. Une visite est prévue à la ville verte de Bouskoura en



Conférence

Une conférence sur ''La conception innovante'' sera donnée, jeudi prochain à Fès, par le célèbre inventeur suisse, Elmar Mock. L’inventeur reviendra, devant les étudiants-ingénieurs de la Faculté des sciences et techniques, sur son long parcours scientifique et présentera notamment son livre ‘’La fabrique de l’innovation’’ (Dunod-2012).

Ingénieur en horlogerie et matières plastiques, Elmar Mock est connu pour être l’inventeur dans les années 1970 de la célèbre montre Swatch. Il a aussi conçu la RockWatch de la prestigieuse marque Tissot, avant de quitter l’horlogerie en 1986 pour fonder la société ‘’Creaholic’’, qui développe des solutions pour plus de 200 entreprises, dont des multinationales dans divers domaines. En 2012, il a écrit ‘’La fabrique de l’innovation’’, avec le professeur et titulaire de la Chaire de gestion de l’innovation au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM-Paris), Giles Garel, dans lequel il aborde l''’innovation de rupture''.



Ras-El-Ma

Le Centre de Ras-El-Ma (province d’Ifrane) a abrité, ce week-end, le premier atelier national pour le classement des régions marocaines par rapport à la vulnérabilité et à la viabilité de leurs écosystèmes naturels. Organisée par l’Association marocaine pour l'écotourisme et la protection de la nature (AMEPN), en partenariat avec l’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable (AMCDD), cette rencontre avait pour objectif d’amorcer le processus d’élaboration des critères et des normes permettant d’évaluer la viabilité et la durabilité des grands écosystèmes naturels face à la tendance d’exploitation et aux effets des changements climatiques.

A l’issue de cette rencontre, les participants ont appelé les conseils régionaux, le secteur public et les acteurs locaux à collaborer avec les coordinations régionales de l’AMCDD pour l’évaluation de la vulnérabilité des écosystèmes naturels des régions et l’intégration des résultats dans les plans de développement régionaux.