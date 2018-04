Taroudant

La 3ème édition du Forum national annuel de la médersa "Tamsoult" de l'enseignement traditionnel se tiendra du 28 avril au 3 mai prochain à Taroudant.

Ce forum religieux, qui a pour but "d’ancrer la culture du dialogue et du vivre ensemble, et de promouvoir les valeurs humaines tolérantes", verra la participation de nombreux érudits et de doyens des médersas et de dignitaires religieux de nombreuses régions du Royaume, outre la participation de leurs homologues venus de pays frères comme le Sénégal, l’Indonésie, le Nigeria, la Côte d’Ivoire, la Guinée Conakry et la Gambie, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le programme de ce forum prévoit l’organisation d’une série d'activités, notamment une conférence du Dr. Mostapha Benhamza, président du Conseil local des oulémas d’Oujda. Ce rendez-vous annuel ambitionne notamment de redynamiser et préserver le rôle pionnier des écoles coraniques marocaines et d'assurer la relève.



DGST

L'Institut de formation spécialisée, inauguré par SM le Roi Mohammed VI, à la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), est un établissement de formation sécuritaire au service de la nation et des citoyens, a souligné, mardi à Rabat, le commissaire divisionnaire de police, porte-parole de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la DGST, Boubker Sabik.

L'objectif principal de l'Institut, qui constitue un espace dédié à tous les Marocains, est d'assurer la formation policière spécialisée dans le domaine du renseignement, a expliqué M. Sabik dans une déclaration à la presse à cette occasion, notant que l'établissement dispose des dernières technologies de formation en enquête criminelle, en interrogatoire et en interception de communications, et ce dans le cadre de la loi et sous la supervision des autorités judiciaires compétentes.



Accidents

Douze personnes ont été tuées et 1.608 autres blessées, dont 77 grièvement, dans 1.276 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 16 au 22 avril, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ces accidents sont principalement dus à l'inadvertance des piétons et des conducteurs ainsi qu’au non-respect du Code de la route. En ce qui concerne le contrôle et la répression des infractions, les services de sûreté ont enregistré 36.939 contraventions et rédigé 12.120 procès-verbaux soumis au parquet, alors que 24.819 amendes transactionnelles ont été recouvrées, selon la même source.

La DGSN relève, par ailleurs, que les sommes perçues ont atteint 5.443.075 dirhams, faisant état de la mise en fourrière municipale de 4.887 véhicules, de la saisie de 7.060 documents et du retrait de la circulation de 173 véhicules.