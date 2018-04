Sefrou

La 3-ème édition du Festival de Fès de la diplomatie culinaire, initiée du 19 au 22 avril sous le thème ‘’Arts culinaires, santé et sagesses du monde : gastronomie et cultures du terroir du Maroc et d’ailleurs’’, a pris fin dimanche à Sefrou. La séance de clôture a été marquée par un déjeuner champêtre préparé par de grands chefs de la gastronomie mondiale sous des tentes dressées en plein air.

Les participants ont, à cette occasion, débattu de questions relatives aux cultures méditerranéennes sous les rythmes des troupes folkloriques de la région Fès-Meknès. Cette manifestation culinaire de quatre jours, organisée par l'Agence d'ingénierie culturelle ‘’Parchemins concepts’’, a été ponctuée de séances de dégustation des produits de terroir en tant qu’élément important dans la promotion d’une gastronomie de qualité et des saveurs des cuisines méditerranéennes, particulièrement française, marocaine et amazighe.



Laâyoune

Le siège de l’Académie régionale d’éducation et de formation à Laâyoune a abrité, en fin de semaine, les travaux de la session régionale du Parlement de l’enfant, placée sous le signe '’Pour un enfant citoyen et acteur du développement régional et national’’.

Depuis sa création en 1999, le Parlement de l’enfant constitue l’un des principaux instruments de l’ONDE, et représente un réel espace de participation et d’éducation à la démocratie, à la citoyenneté, à la tolérance et aux valeurs universelles ainsi qu’un levier d’adhésion aux objectifs de développement durables (ODD). Il permet ainsi aux 395 enfants parlementaires, sélectionnés sur la base du découpage électoral actuel, de jouer un rôle capital dans la représentation, la promotion des droits de l’enfant et la participation effective et de terrain au développement local et national, préparant ainsi des générations d'enfants parlementaires à contribuer efficacement au dialogue et au développement national.