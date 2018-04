Le dirham quasi-stable face à l’euro et au dollar du 12 au 18 avril

Le dirham est resté quasi-stable par rapport à l’euro et au dollar au cours de la période allant du 12 au 18 avril, selon les indicateurs hebdomadaires de Bank Al-Maghrib (BAM).

Les réserves internationales nettes ont accusé, d’une semaine à l’autre, un repli de 0,3% pour s’établir à 230,1 milliards de dirhams (MMDH), indique BAM, précisant qu'au cours de la même période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché de change.

Concernant ses interventions sur le marché monétaire, Bank Al-Maghrib indique avoir injecté un montant de 50 MMDH, sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres et 3 MMDH accordés dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME, notant que le montant total des interventions ressort à 53,1 MMDH.

Du 12 au 18 avril, le taux interbancaire s’est établi à 2,25% et le volume des échanges est passé de 4,7 milliards de dirhams à 5,8 milliards, relève la Banque centrale.

Lors de l’appel d’offres du 18 avril (date de valeur le 19 avril), Bank Al-Maghrib a injecté un montant de 51 milliards de dirhams sous forme d’avances à 7 jours. Du côté des indicateurs boursiers, le MASI s’est légèrement déprécié de 0,3%, ramenant sa performance depuis le début de l’année à 4%, relève la même source, ajoutant que le volume global des transactions s’est établi à 478,1 millions de dirhams contre 581,5 millions, une semaine auparavant.



BOA Côte d’Ivoire réalise un résultat net de 10,8 milliards FCFA

La Bank of Africa Côte d'Ivoire, filiale du groupe marocain BMCE Bank, a réalisé à fin 2017, un résultat net de 10,8 milliards de FCFA, a annoncé, vendredi à Abidjan, son directeur général, Abdelali Nadifi, faisant état d'une progression annuelle des crédits nets de la banque de 16,1% et de ses dépôts de 17,7%.

"La BOA Côte d’Ivoire compte 40 agences et la 41ème agence sera ouverte d’ici fin juin 2018. C’est une banque d’un effectif de 400 employés globalement qui a évolué assez bien avec aujourd’hui à fin 2017 un résultat net de 10,8 milliards FCFA", a expliqué M. Nadifi lors d’une cérémonie consacrée à la présentation des résultats au 31 décembre 2017 des six Bank of Africa (BOA), cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM).

La marge nette de la BOA Côte d’Ivoire, qui se classe à la 6è place sur une trentaine de banques que compte le pays, n’a évolué que de 2,4% suite à la baisse de -7% des encours de titres de placement. Le Produit net bancaire (PNB), quant à lui, a augmenté de 4,9% porté par les commissions en hausse de 11,6%.

Le coefficient d’exploitation ressort à 53,1%. Grâce à un coût de risque en forte diminution (-17%) par rapport à 2016, à 1% des encours de crédits le résultat net ressort en augmentation de 6,9% à 10,845 milliards FCFA en 2017.

Depuis 2010, Bank of Africa est majoritairement détenu par BMCE Bank (Banque marocaine du commerce extérieur). Elle est présente notamment dans six pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), en l'occurrence : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger et Sénégal.