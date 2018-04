Accidents



Vingt personnes ont été tuées et 1.643 autres blessées, dont 57 grièvement, dans 1.297 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 26 mars au 1er avril.

Ces accidents sont principalement dus à l'inadvertance des piétons et des conducteurs, au non-respect du Code de la route, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale.

En ce qui concerne le contrôle et la répression des infractions, les services de sûreté ont enregistré 43.155 contraventions et rédigé 14.550 procès-verbaux soumis au parquet, alors que 28.605 amendes à l'amiable ont été recouvrées, précise le communiqué.

La DGSN souligne par ailleurs que les sommes perçues ont atteint 6.376.225 dirhams, faisant état de la mise en fourrière municipale de 5.571 véhicules, de la saisie de 8.783 documents et du retrait de la circulation de 196 véhicules.



Zagora



Un colloque national sera organisé, du 11 au 12 avril à Zagora, par le Réseau de gouvernance et de développement durable des oasis de Drâa sous le thème "Vulnérabilité des écosystèmes oasiens au changement climatique: enjeux et défis de l’adaptation".

Ce forum vise à réunir des ONG, des experts, des acteurs locaux et des institutionnels pour engager le débat sur l’état des connaissances sur le changement climatique, la vulnérabilité des écosystèmes oasiens aux manifestations des évènements extrêmes du changement climatique et les opportunités à saisir par les oasis dans le cadre des mécanismes financiers du processus des variations climatiques. Dans une note de présentation, les organisateurs soulignent que le changement climatique constitue "un des défis majeurs auquel la communauté scientifique, les médias et les politiciens accordent une importance capitale".



Figuig



L'Union des initiatives de développement à Bouanane (province de Figuig) organise, du 12 au 14 avril courant, la sixième édition du Festival des cultures originales de Bouanane autour du thème ''Jeunesse, animation culturelle : mécanisme d’ancrage de la citoyenneté’’.

Le festival se fixe pour objectifs de promouvoir le patrimoine et l’héritage culturel local, provincial et national, d’encourager les initiatives de la société civile dans les domaines culturel, artistique et sportif, et de préserver la culture des oasis et des ksours et leurs valeurs humaines, indiquent les organisateurs.

Il ambitionne aussi la mise en valeur des facteurs de tolérance et de diversité qui caractérisent la culture populaire des oasis du Sud-est marocain, la promotion de l’économie sociale et solidaire et l’intégration des jeunes dans le développement global.

Au menu de cette édition figurent des conférences, des spectacles de Tbourida, une exposition des produits du terroir, des activités sportives, des spectacles pour enfants, des représentations théâtrales et des soirées artistiques.