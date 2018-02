Sit-in

Les autorités publiques, en coordination avec le parquet compétent, sont intervenues lundi soir pour disperser un sit-in observé par un groupe d'individus ayant pris d'assaut le siège de la délégation provinciale du ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Chefchaouen. Dans un communiqué, le ministère indique qu'un groupe composé de 7 candidats ayant échoué au concours de recrutement d'enseignants par contrat, a pris d'assaut, lundi soir, le siège de la Délégation provinciale du ministère à Chefchaouen en dehors des horaires de travail, et ce en vue d'y organiser un sit-in avec en leur possession une importante quantité d'essence. Les individus concernés ont été arrêtés.



Ifrane

Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour rouvrir les axes routiers fermés à la circulation, à la suite des importantes chutes de neige qui se sont abattues dimanche sur la province d’Ifrane, a assuré lundi le directeur provincial de l’équipement et de la logistique, Mohamed Al Hafiane.

Sur l’ensemble des routes de la province, deux seulement restent fermées, en l’occurrence la route menant d’Ifrane à Boulemane et celle d’Azrou vers Timahdite, a indiqué Al Hafiane à la MAP, ajoutant que pour les autres axes routiers, certains sont ouverts à la circulation, tandis que d’autres sont accessibles par convois.

En dépit des importantes chutes de neige et des ‘’comportements de certains usagers de la route'', les opérations de déneigement dans la province se poursuivent dans de ‘’bonnes conditions’’.