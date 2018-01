Effondrement

Un homme âgé de près de 51 ans a été blessé à différents degrés, mercredi matin, suite à l’effondrement partiel d’une galerie traditionnelle de plomb dans la commune de Sidi Boubker dans la province de Jerada, apprend-on auprès des autorités locales de la province de Jerada.

La personne blessée, a été retirée des décombres par un groupe de ses compagnons, indique-t-on de même source.

Une fois alertés de cet incident, les autorités locales et la police ainsi que les éléments de la protection civile se sont rendus sur place et la personne blessée a été évacuée à l’hôpital Al-Farabi de la ville d’Oujda où elle subit actuellement des examens et reçoit les soins nécessaires, ajoute-t-on.



Décès

Un individu placé en garde à vue est décédé, mercredi matin, aux urgences du Centre hospitalier de Marrakech suite à des complications médicales, apprend-on auprès de la préfecture de police de la ville.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le défunt, âgé de 62 ans, avait été placé en garde à vue, mardi à minuit, après son arrestation en état d'ivresse sur la voie publique, avant qu’il ne soit transporté mercredi à l’hôpital suite à des complications ayant entraîné sa mort aux urgences, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

La dépouille a été placée à la morgue pour autopsie afin de déterminer les causes du décès alors qu’une enquête a été diligentée par le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué.



Arrestation

Les éléments de la police relevant de la préfecture de police de Rabat ont procédé, tôt mercredi matin, à l'arrestation d’un citoyen américain âgé de 24 ans, pour son implication présumée dans une affaire d’agression physique avec une arme blanche.

Le suspect, en situation irrégulière au Maroc, a agressé physiquement un individu sur la voie publique avec une arme blanche, sans raison apparente ou logique, avant de commencer à proférer des mots et expressions en langue arabe, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

La victime de cet acte criminel, légèrement blessée, a reçu les soins nécessaires à l’hôpital, tandis que le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d'élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire, précise la même source.