Accident

Un Marocain a trouvé la mort dans un accident de la route survenu samedi matin au niveau de la localité de Torre Pacheco, dans la province de Murcie (Est de l’Espagne), a-t-on appris auprès du consulat général du Maroc à Valence.

Il s’agit d’un homme dénommé Youssef Samdi et âgé de 35 ans, a précisé la même source, ajoutant qu’une autre personne, de nationalité pakistanaise, a été tuée aussi dans le même accident.

Un total de 9 autres individus, dont les nationalités n’ont pas encore été précisées, ont été blessés dans cet accident qui s’est produit au point kilométrique 6,7 de la route RM-313, lorsque la voiture conduite par la victime marocaine est entrée en collision frontale avec une fourgonnette transportant des travailleurs agricoles.

Les personnes blessées ont été transférées à l’hôpital Los Arcos del Mar Menor, de la localité de San Javier, pour recevoir les soins nécessaires.



DGSN

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dément, samedi, la publication par ses services compétents d'une vidéo sur Internet comportant des renseignements et des instructions aux victimes d'atteintes liées aux biens et aux fonds.

La DGSN a également réfuté, dans une mise au point, les commentaires et les publications alléguant le tournage et le montage de cette vidéo par le Bureau Central des investigations judiciaires (BCIJ).

Cette vidéo comporte des passages d’une vidéo existant déjà sur la toile, tournée lors de la célébration de l’anniversaire de la DGSN le 16 mai 2017, qui a été ponctuée de recommandations et d’instructions de sensibilisation ne relevant d'aucun organe ou institution officielle, précise la même source.



Goulmima

Les éléments de police relevant du commissariat de Goulmima ont procédé, samedi, à l'arrestation d'un étudiant pour son implication présumée dans une affaire de vol qualifié sous la menace d'arme blanche ayant visé une agence commerciale de transfert d'argent.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le suspect (21 ans) avait menacé une employée de l'agence à l'aide d'un couteau, avant de voler une somme d'argent de 26.060 dirhams, alors que son complice surveillait l'opération de l'extérieur de l'agence.

Suite aux renseignements fournis par l'employée victime, l'intervention immédiate des éléments de police a permis l'arrestation du suspect principal, la saisie de l'arme blanche utilisée lors de la menace et la restitution de la totalité de l'argent volé, précise la même source, notant que les recherches et les investigations se poursuivent afin d’arrêter la deuxième personne ayant participé à cet acte criminel.