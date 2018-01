Arrestation

La brigade de la police judiciaire a arrêté mercredi, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), six individus, dont un fonctionnaire à l'Entraide nationale (EN), pour leur implication présumée dans une affaire de trahison de confiance et de détournement de biens mis à la disposition du fonctionnaire en raison de sa profession.

Sollicitée par le parquet pour enquêter au sujet d'une plainte déposée par la direction de l'EN à l'encontre de l'un de ses fonctionnaires, soupçonné d'être complice dans des actes criminels, la DGSN a procédé à l'ouverture d'une enquête judiciaire qui s'est soldée par l'interpellation du mis en cause et cinq complices en flagrant délit de détournement de biens, en l'occurrence deux tonnes de vêtements et de chaussures mis à la disposition du fonctionnaire en raison de sa profession par la Direction des douanes.



Décès

Le président de l’Association marocaine des journalistes et écrivains du tourisme (AMJET), Mustapha Trai, est décédé suite à un accident de la circulation survenu dans la nuit du 16 janvier à Casablanca, a annoncé mercredi l'AMJET.

Enseignant de profession, feu Trai fut le fondateur et le directeur de publication du magazine "Tourisme et Gastronomie", indique l'association dans un communiqué, ajoutant que le défunt "a apprécié le journalisme et en a fait sa seconde passion".



Carambolage

Un camion a percuté, mercredi, plusieurs voitures sur la rocade Rabat-Salé, entraînant la perturbation de la circulation au niveau de Sala Al Jadida et causant d'importants dégâts matériels. Selon les autorités locales, cet accident est survenu vers 8h30 (GMT), soit à l'heure de pointe, paralysant la circulation dans les deux sens entre Sala Al Jadida et Rabat.