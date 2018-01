Meknès

Sous la présidence effective du Conseil national de l'Ordre des médecins, que préside Dr Houcine Maouni, le Conseil régional de l'Ordre des médecins Meknès-Tafilalt présidé par Dr Mohamed Kaddouri, organise sous le thème: « Profession médicale, quelle responsabilité ? », une conférence-débat - présentation et dédicace de l'ouvrage "Particularité de la faute médicale" avec la participation de médecins, juristes et avocats, et ce aujourd’hui samedi 13 janvier 2018 à 15H à Meknès.



Figuig

Les autorités publiques ont été contraintes d’intervenir pour faire respecter la loi après qu’un groupe d’individus a délibérément entravé, jeudi à Tendrara (province de Figuig), l’intervention des autorités locales et des services de la gendarmerie Royale visant à apporter assistance à une personne en danger et son évacuation à l’hôpital, apprend-on auprès des autorités locales de la province de Figuig.

Un enfant a été blessé jeudi dans un accident de la circulation après avoir été percuté par un camion au niveau du souk hebdomadaire de la commune de Tendrara dans la province de Figuig, indique la même source ajoutant qu’un groupe d’individus a délibérément entravé l’intervention des autorités locales et des services de la gendarmerie Royale qui se sont rendus sur place pour entreprendre les mesures nécessaires, les empêchant d’apporter assistance à une personne en danger et d’assurer son évacuation via ambulance.



Rabat

Des élèves et des étudiants marocains et étrangers établis au Maroc se sont réunis, jeudi à Rabat, au 4ème Salon des études supérieures au Royaume-Uni pour s'informer des possibilités de poursuivre leurs études supérieures dans ce pays.

Initiée par le British Council, cette édition qui a connu la participation de 17 institutions britanniques d'enseignement supérieur et d'enseignement de la langue anglaise, constitue pour les étudiants intéressés par les études au Royaume-Uni, une opportunité pour s'informer sur les cursus proposés par les établissements participants.

Le salon a permis également aux étudiants de rencontrer les représentants du British Council pour discuter du système d’éducation britannique en général, des possibilités de bénéficier de bourses ainsi que des procédures d’obtention de visa.

Le Royaume-Uni accueille, chaque année, plus de 400.000 étudiants dans des universités de renommée internationale.