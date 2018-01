Tanger

La brigade de la police judiciaire du district de Beni Makada à Tanger a arrêté, samedi matin, un individu de 41 ans pour son implication présumée dans une affaire d'escroquerie et usurpation de fonction, indique la Direction générale de sûreté nationale (DGSN).

La perquisition effectuée dans le domicile du mis en cause et à l'intérieur de son véhicule a permis la saisie de menottes métalliques introduites de l'étranger, de 12 appareils de communication sans fils, de 45 fausses cartes de journalisme et d'appartenance à la Rabita des chorfas et de cartes d'étudiant à la faculté de droit, ainsi que de 6 timbres postaux falsifiés, 17 cartes d’associations civiles fictives et de 6 faux certificats et diplômes universitaires portant le nom du prévenu, précise la DGSN dans un communiqué.

Le suspect a été appréhendé en possession d’une casquette militaire, d’un cachet administratif au nom d’un médecin, ainsi que d’une dizaine d'appareils électroniques dont des tablettes, des ordinateurs et des téléphones portables, ajoute le communiqué.



Moulay Yaâcoub

Une campagne médicale multidisciplinaire a été organisée, samedi, au profit de plus de 1.000 personnes de la province de Moulay Yaâcoub.

Initiée par le comité provincial du développement humain, en partenariat avec l’Association ‘’Ajial El Ghad-Rabat’’ et la délégation provinciale de la santé, cette campagne a permis à la population cible de bénéficier de diverses prestations, dont des consultations en médecine générale, pédiatrie, ophtalmologie, gastro-entérologie, cardiologie, gynécologie et en médecine dentaire, outres des analyses médicales.

Cette action sociale, encadrée par un staff médical spécialisé des secteurs public et privé, vise à rapprocher les soins médicaux de la population démunie de la commune, lutter contre les effets de la vague de froid et assurer, éventuellement, le transfert des cas de maladies graves vers Fès ou Rabat pour un suivi médical approfondi.



Incendie

Quatre personnes ont été brûlées à divers degrés dans un incendie qui s'est déclaré, vendredi soir, dans une maison à la médina de Rabat, apprend-on auprès des autorités locales.

L'incendie, qui s’est déclenché tard dans la nuit du vendredi, a causé des brûlures à quatre personnes qui se trouvaient dans la maison et qui ont été évacuées au Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina pour recevoir les soins nécessaires, précise la même source. Les éléments de la Protection civile sont parvenus à maîtriser l’incendie et évacuer les blessés, ajoute la même source, soulignant qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.