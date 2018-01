Accélération de la croissance de la masse monétaire en novembre

Le taux de progression de l’agrégat monétaire M3 a augmenté à 6,2% en novembre 2017 par rapport au mois auparavant, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

Ainsi, les comptes à terme ont vu leur baisse s’atténuer de 8,4 à 7,9% et les détentions des agents économiques en titres d’OVM monétaires ont ralenti de 7,2 à 6,6%, précise BAM qui vient de publier les indicateurs clés des statistiques monétaires du mois de novembre 2017. En revanche, les dépôts à vue auprès des banques ont légèrement baissé de 7,4 à 7,3% et le rythme de la circulation fiduciaire s’est accrue de 7,8%, relève BAM, notant que par contrepartie de M3, les réserves internationales nettes se sont accrues de 4,6% et le crédit bancaire a suivi la même tendance haussière de 0,2%.

En glissement mensuel, l’agrégat M3 a enregistré, en novembre 2017, une hausse de 1%, attribuable à la hausse de 1,4% des créances nettes sur l’AC (Administration centrale), ajoute la même source.



L’aéroport Oujda-Angad enregistre une hausse de son trafic passagers

Le nombre de passagers ayant utilisé l’aéroport Oujda-Angad durant les onze premiers mois de cette année est estimé à 594.760 contre 518.080 durant la même période de l’année 2016, soit une hausse de 14,80%. Selon des données de l’Office national des aéroports (ONDA), les passagers ayant transité via cet aéroport, durant la période entre janvier et novembre 2017, se répartissent entre 298.054 à l’arrivée et 296.706 au départ, contre 256.839 à l’arrivée et 261.241 au départ durant la même période de l’année dernière. Le mois d’août dernier avait enregistré le taux du trafic aérien le plus élevé avec 101.679 passagers suivi de juillet (87.221), septembre (67.504), octobre (52.653) et février (31.623). Pour ce qui est des mouvements d’avions, l’ONDA précise que le nombre d’avions ayant atterri durant les onze premiers mois de 2017 à l’aéroport de la capitale de l’Oriental a atteint un total de 5.056 appareils contre 4.526 à fin novembre 2016, ce qui constitue un taux d’évolution de 11,71%.

En 2016, quelque 522.743 passagers ont utilisé cette plateforme aéroportuaire qui est liée à plusieurs aéroports européens, notamment de France (Paris, Marseille et Beauvais), de Belgique (Bruxelles, Charleroi), d’Allemagne (Düsseldorf) et des Pays-Bas (Amsterdam).