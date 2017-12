Marrakech

Un incendie s’est déclaré, vendredi tôt le matin, dans un restaurant situé dans la terrasse d’une unité hôtelière sise dans la zone touristique de l’Agdal à Marrakech, sans faire de victimes, apprend-on auprès des autorités locales.

Les éléments de la Protection civile sont aussitôt intervenus pour circonscrire l’incendie qui a causé des dégâts matériels mais sans faire de victimes, souligne-t-on de même source, faisant savoir que d’après les premières constatations, l’incendie serait dû à un court-circuit et à une fuite de gaz émanant de petites bonbonnes de gaz utilisées pour le chauffage. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour élucider les circonstances de cet incident, sous la supervision du parquet général.



Fès

La direction de la prison locale Bourkaiz de Fès a annoncé qu’une détenue est décédée, mercredi, au Centre hospitalier universitaire Hassan II de la ville, des suites d’une longue maladie.

Citée par un communiqué de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), la direction de la prison locale de Fès précise que la détenue décédée avait été évacuée au CHU Hassan II, le 24 décembre courant. Elle avait été hospitalisée plusieurs fois à l’hôpital provincial de Meknès lors sa détention à la prison Toutal 3, avant son transfert à la prison locale de Fès pour recevoir les soins nécessaires au CHU de cette ville, sur ordonnance du médecin traitant, affirme le communiqué.

La même source rappelle que la détenue, qui purgeait une peine de 10 mois pour escroquerie et charlatanisme, avait été transférée à dix reprises au CHU de Fès durant la période allant du 17 octobre au 24 décembre.



Saisie

Une commission mixte de contrôle de la qualité et des prix des aliments a procédé, jeudi à Fès, à la saisie et la destruction de 6.789 kg de produits impropres à la consommation.

Les produits, dont de grandes quantités de dattes et de fruits secs, ont été saisis dans un magasin au quartier commerçant Ouandou, à Bab Ftouh, lors d’une opération de contrôle menée par la commission mixte chargée du contrôle de la qualité et des prix et des conditions d’hygiène des produits.

Ladite commission est composée des représentants de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), de la division économique et de coordination à la préfecture de Fès, des services concernés au sein de l’arrondissement de Fès-Medina et des autorités locales.

Elle a en outre recommandé la fermeture du magasin. Un procès-verbal est adressé à l’encontre du propriétaire du magasin, qui sera déféré devant le parquet général compétent.