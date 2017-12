Accident

Trois ressortissants allemands, résidant au Maroc, ont été tués dans un accident survenu, samedi soir, sur la route nationale n° 1 entre Essaouira et Agadir au niveau de la commune d'Aourir, ont indiqué les autorités locales de la Wilaya de la région de Souss-Massa.

Trois Français ont été légèrement blessés dans cet accident qui s’est produit suite à une collision entre une voiture légère et un 4x4, ajoute-t-on de même source. Les blessés ont été évacués vers l’hôpital Hassan II à Agadir et une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les circonstances de l’accident.



Beni-Mellal

Une foire régionale de l’artisanat s'est ouverte, vendredi soir à Beni Mellal, dans le cadre de la 4ème semaine nationale de l’artisanat. Sur un espace de 2100 m2, près d'une centaine d'artisans représentant différentes provinces de la région, exposent leurs produits qui mettent en valeur leur créativité et leur savoir-faire ainsi que le riche patrimoine culturel local et national.

La foire qui se poursuit jusqu’au 31 décembre, est organisée par le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, en coordination avec la Chambre d'artisanat de la région de la région Beni Mellal-Khénifra. Elle représente une occasion pour les exposants représentant des associations, des coopératives agricoles et des groupements d'intérêt économique pour commercialiser leurs produits et échanger leurs expériences, tout en mettant en avant l'apport de l'artisanat dans la dynamique économique et sociale.



Marrakech

Le service préfectoral de la police judiciaire à Marrakech a procédé, en coordination avec des éléments de la BNPJ et sur la base d’informations fournies par les services de la DGST, au démantèlement, vendredi après-midi, d’une usine clandestine de distillation et de trafic d’eau de vie au douar Qartaoua dans la localité de Oulad Hassoun près de Marrakech, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Cette opération menée en coordination avec les éléments de la Gendarmerie Royale dans cette région, a permis l’arrestation d’un membre de ce réseau criminel spécialisé dans la fabrication de cette boisson alcoolisée et la saisie de près de 17.600 litres d’eau de vie, de 5 tonnes de dattes fermentées ainsi que des bonbonnes de gaz, des fourneaux, de grands conteneurs métalliques et une pompe à eau, précise la DGSN dans un communiqué.

Les services de police ont procédé également à l’arrestation, dans le cadre de cette affaire, de deux autres personnes, dont un mineur, soupçonnées de trafic illégal de boissons alcoolisées.