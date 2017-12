Cheikh Khalifa

L’Hôpital universitaire international Cheikh Khalifa (HCK) met à disposition des patients et des professionnels de santé une application pour smartphone et tablette téléchargeable gratuitement sur les deux principaux marchés d’applications. Le but du HCK, à travers le lancement de cette application, est de mettre à la disposition du patient toute information utile permettant d'améliorer sa prise en charge. Cette application permet ainsi aux usagers de l’hôpital, en situation de mobilité, d’obtenir les principales informations qu’ils recherchent à travers plusieurs fonctionnalités telles que les spécialités et médecins, l’hospitalisation, les consultations et prise de rendez-vous, etc.



Tétouan

Une campagne de sensibilisation et de dépistage du sida a été organisée, mardi à l'initiative de la délégation générale à l'Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), au profit d'environ 200 détenus de la prison locale de Tétouan 2.

Placée sous le signe "Zéro stigmatisation, 100% de dignité humaine", cette initiative, organisée en partenariat avec le ministère de la Santé, s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation et de dépistage du sida, au profit des détenus de 62 établissements pénitentiaires, soit 80% de la population carcérale.

Cette campagne de dépistage a été précédée d’un atelier de sensibilisation au profit d'environ 50 détenus, sur les modes de transmission du sida, les nouveaux traitements disponibles et les moyens de prévention, en vue de les inciter à se faire dépister du VIH, a-t-il précisé, notant que cette campagne profitera à tous les établissements pénitentiaires de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.