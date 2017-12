La Bourse de Casablanca termine la semaine en baisse

La Place boursière casablancaise a clôturé la séance de vendredi sur une note négative, plombée notamment par les assureurs, qui écopent de la plus forte baisse sectorielle du Masi (-3,21%), ainsi que le secteur des télécoms (-0,65%). Au terme de cette séance, le Masi cède 0,46% à 12.384,04 points, lesté aussi par les distributeurs (-2,10%), les transporteurs (-1,03%) et par le secteur du pétrole & gaz (-0,68%).

De même, le Madex abandonne 0,37% à 10.114,44 points, la tendance étant également alourdie par le secteur de l’agroalimentaire/production (-0,59%), outre les valeurs bancaires, à l’exception de BMCI (+0,59%). La baisse est moins prononcée au niveau de l’indice international FTSE CSE Morocco 15 qui lâche 0,12% au-dessous des 11.662 points, au moment où le FTSE Morocco All-Liquid en retrait de 0,25% se situe à 10.617,78 points.

Du côté des performances, le secteur du bâtiment occupe la tête de liste avec une progression de +0,97%. Dans une moindre mesure, l’indice des services de transport, les minières et les immobilières s’apprécient respectivement de +0,32%, +0,23% et +0,09%, ce qui ralentit le repli de l’indice général.

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres avoisine les 284,77 millions de dirhams (MDH), essentiellement réalisé sur le marché de bloc et dominé par les transactions portant sur les valeurs: Attijariwafa bank (33,99 MDH), LafargeHolcim Maroc (23,65 MDH) et Itissalat Al Maghrib (21,87 MDH). La capitalisation boursière se chiffre, elle, à près de 627,88 milliards de dirhams.



La caravane de l’autoentrepreneur fera escale à Béni Mellal le 23 décembre

La caravane de l’autoentrepreneur, organisée sous l’égide du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, fera escale le 23 décembre à Béni Mellal.

Cette caravane se veut une plate-forme d’échanges entre les autoentrepreneurs et les opérateurs publics et privés sur les services d’appui financier et non financier.

L'étape de Beni Mellal est la dernière d'une tournée qui a sillonné Agadir, Oujda, Fès et Rabat, apportant soutien et conseil aux auto-entrepreneurs dans les différentes régions du Maroc. Au programme de cette caravane qui se tient sous le thème "Tout ce que vous voulez savoir sur le nouveau régime de l’auto-entrepreneur", figurent des ateliers autour de ce nouveau régime et des différents programmes d’appui à ce statut.

Les axes de discussion, programmés lors de cette journée, organisée en partenariat avec le cabinet Attitudes Conseil, portent sur les implications fiscales, comptables et juridiques du régime de l’autoentrepreneur, la protection sociale, les sources de financement, les programmes d’appui nationaux et internationaux à l’auto entrepreneuriat féminin et le réseautage.