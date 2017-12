Fréquences

Le nouveau contrat d'exploitation des lignes de tramway passé entre RATP Dev et Casa Transports S.A., après l'accord du Conseil Communal de Casablanca, et qui est entré en vigueur mercredi 13 décembre 2017, marque un jalon important dans le développement de la mobilité à Casablanca. Il devrait répondra aux attentes des clients voyageurs et de tous les Casablancais via une nette amélioration des fréquences sur la ligne. En effet, pendant les heures de pointe, une rame passera toutes les 4mn30 dans le sens Sidi Moumen vers Facultés ou Ain Diab tandis qu’une autre passera toutes les 6mn dans l’autre sens. L’impact variera d’une à deux minutes entre heures de pointe et heures creuses durant la journée et de huit minutes en soirée sur les lignes Sidi Moumen/Abdelmoumen et de neuf minutes à 17 minutes d’Abdelmoumen aux Facultés et Aïn Diab.



Cocaïne

Un total de 1,795 kg de cocaïne a été extrait des intestins de deux ressortissants brésiliens mardi à l'hôpital universitaire Ibn Rochd de Casablanca, a indiqué la DGSN. Les deux suspects, soupçonnés de trafic de cocaïne par les éléments de la police de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca, ont été interpellés le 9 décembre courant à leur arrivée en provenance de Sao Paulo. Les opérations de contrôle effectuées au moment de leur interpellation ont permis la saisie de 205 grammes de cocaïne en possession d’un des deux suspects. Les deux mis en cause ont été placés par la suite sous surveillance médicale pour extraire les capsules de cocaïne de leurs intestins. Au final, 285 capsules de cocaïne ont été saisies, souligne-t-on.



Nomination

Le blogueur globetrotter marocain vivant à Londres, Omar Oualili, a été nominé aux UK Blog Awards 2018 dans deux catégories pour son blog "Dans une ville près de chez vous" comme Meilleur blog de voyage et meilleur influenceur International. Le vote du public est ouvert jusqu'au 22 décembre 2017 via le site web dédié à la compétition. Le natif de Casablanca fait actuellement campagne auprès de ses partisans à la recherche de soutien lui permettant in fine d’accéder à la dernière étape du concours.