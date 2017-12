Tramway

Le trafic du tramway a été énormément perturbé suite aux intempéries qu’a connues Casablanca dans la journée de lundi. En effet, à 10h25, une rame s’est retrouvée bloquée à la station "Panoramique", compte tenu des fortes intempéries qui s’abattaient à ce moment-là sur Casablanca. Un retour à la normale progressif a été possible à partir de 11h25. Pendant cette heure d’intervention, le trafic sur la ligne a été très perturbé. RATP Dev Casablanca remercie les clients voyageurs de leur compréhension pour la gêne occasionnée durant cette intervention technique. La sécurité de ses clients voyageurs est la priorité absolue de RATP Dev Casablanca.



Lydec

La Lydec, gestionnaire délégué aux services de distribution d'eau, d'électricité et d'assainissement liquide du Grand Casablanca, a assuré, lundi, avoir mis ses équipes en état d'alerte et renforcé les moyens d'intervention sur le terrain, suite à l'annonce des fortes pluies par la Direction de la météorologie nationale au niveau des villes de Casablanca et Mohammedia. Le délégataire casablancais indique, dans un communiqué, avoir mobilisé 386 agents, dont des cadres et des opérateurs d'intervention spécialisés dans l'assainissement et 116 agents dans l'électricité.

La Lydec a également renforcé la capacité de son centre de relation clientèle (05 22 31 20 20) pour traiter un nombre d'appels supérieur à la normale, précise la même source, ajoutant que la Lydec mène une veille météorologique basée sur les prévisions de Maroc Météo, les images radar et images satellites météo.



Taounate

Une délégation de la Chambellanie Royale a procédé, lundi à la commune Moulay Bouchta, relevant de la province de Taounate, à la remise de dons Royaux aux Chorfas safiyines et darkaouiyines. La remise de ces dons Royaux a eu lieu lors d'une cérémonie religieuse au Mausolée Moulay Bouchta Al-Khammar, en présence notamment du gouverneur de la province de Taounate, Hassan Belhadfa, d'élus, des autorités locales et de Chorfas.

Au terme de ces cérémonies, des prières ont été élevées au Tout-Puissant pour accorder santé, longue vie et gloire à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid et préserver l'ensemble des membres de l'illustre famille Royale. Des prières ont également été dites pour le repos de l'âme de feu SM Mohammed V et de feu SM Hassan II.