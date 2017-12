Don royal

Une Commission Royale a procédé, jeudi, à Errachidia à la remise de deux dons Royaux au profit du Mausolée Moulay Ali Cherif à Rissani et de la zaouia Kadiria à Ksar Touroug (cercle de Goulmima), et ce à l’occasion de l’anniversaire de la disparition de SM Hassan II, que Dieu ait Son âme. Les dons Royaux ont été remis aux Mokadems du Mausolée Moulay Ali Cherif et de la zaouia Kadiria lors de deux cérémonies religieuses qui se sont déroulées en présence notamment du wali de la région Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Mohamed Benribag, du président du conseil régional, El Habib Choubani, du président du conseil local des ouléma, du délégué régional des Affaires islamiques et d'autres personnalités.



Accident

Deux personnes ont trouvé la mort et cinq autres ont été blessées, dont deux grièvement, dans un accident survenu dimanche matin sur l’autoroute reliant Khémisset à Rabat au niveau de la gare de péage Sidi Allal Bahraoui (province de Khémisset), a-t-on appris des autorités locales.

L’accident est survenu vers 07h00 suite à une collision entre un grand taxi et un autre véhicule, ce qui a provoqué le décès de deux passagers du grand taxi et blessé 5 autres qui ont été évacués par ambulance de la Protection civile vers l’hôpital provincial de Tiflet, alors que les corps des deux victimes ont été transportés à la morgue de la même ville, ajoutent les mêmes sources. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident, précisent les mêmes sources.



Droits

de l’Homme

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a organisé, vendredi à Rabat, une journée d’étude sur le thème "Huit ans après la ratification de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) : Bilan et suivi des observations finales du Comité des droits des personnes handicapées".

Tenue à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, cette rencontre a eu pour but de dresser l’état des lieux des droits des personnes en situation de handicap depuis la ratification de la CIDPH par le Maroc en avril 2009, d’élargir la concertation et de mener la réflexion sur la mise en œuvre des observations finales élaborées par le Comité des droits des personnes handicapées, suite à l’examen du rapport initial du Maroc, souligne le CNDH dans un communiqué.