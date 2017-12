Explosion

Treize personnes ont été blessées, dont deux grièvement, dans l’explosion d’une petite bonbonne de gaz survenue lundi dans un café à Casablanca, apprend-on auprès des autorités locales de la préfecture des arrondissements de Ben M’sik.

L’explosion a eu lieu dans un café sis boulevard 6 novembre relevant de la zone de Ben M’sik, précise-t-on de même source, ajoutant que les personnes blessées ou victimes de brûlures ont été transférées à l’hôpital provincial de Ben M’sik pour recevoir les soins nécessaires, alors que les deux autres grièvement blessées ont été transférées au CHU Ibn Rochd.



Enlèvement

Le petit village d’Arbaa Aiacha, dans la province de Larache, a été dimanche 3 décembre le théâtre de faits qu'on imaginerait plutôt dans les grandes villes. Une Espagnole, professeure au collège Luis Vives de Larache, a été libérée par les gendarmes après plusieurs heures d'enlèvement. Elle a depuis regagné son domicile.

La victime se trouvait à bord de sa voiture dans la soirée, lorsqu’elle a été accostée par des individus, qui l'ont enlevée et emmenée dans un lieu inconnu. Les circonstances et les motivations des agresseurs ne sont pas très claires, mais ils ont pris la fuite à l'arrivée des gendarmes, laissant l'Espagnole avec des blessures à la main.



Arrestation

La police d'Ahfir a procédé, lundi après-midi, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à l'arrestation d'un individu en possession de plus de 31 mille comprimés psychotropes.

La perquisition de la voiture du mis en cause, aux antécédents judiciaires, a permis la saisie de 31.319 comprimés d'ecstasy dissimulés sous le siège arrière et sous le tableau de bord de la voiture, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.



Naufrage

Les corps de trois Marocains, dont une femme, ont été repêchés et 40 autres personnes ont pu être secourues suite au naufrage d'une embarcation de candidats à l'immigration clandestine, au large de Larache, indique-t-on auprès des autorités locales de la province. Les personnes secourues ont été transférées à l'hôpital provincial pour recevoir les soins nécessaires, alors qu'une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances d'organisation de cette opération d'immigration clandestine.