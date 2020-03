Décès par noyade



Un jeune homme, âgé d'environ 17 ans, est mort, samedi, par noyade dans un étang à Oued Ghiss au niveau de la commune de Bni Abdallah (province d’Al Hoceima) alors qu’il nageait en compagnie d’autres jeunes, apprend-on auprès des autorités locales de la province d’Al Hoceima.

Aussitôt avertis, les autorités locales et les services de sûreté et de la Protection civile se sont rendus sur les lieux de l'incident, où la dépouille de la victime a été repêchée avant d'être transférée à la morgue.

Une enquête a été diligentée par les autorités locales sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances de cet incident.



Agence japonaise de coopération

internationale



L'Association des participants marocains au programme de l'Agence japonaise de coopération internationale (APMP-JICA) a reçu, samedi à Rabat, le Prix de reconnaissance de l'Agence japonaise destiné à valoriser les personnes, les institutions ainsi que les organisations non gouvernementales ayant contribué à la consolidation des relations de coopération avec le Japon.

Cette distinction attribuée à l'APMP-JICA lors d'une cérémonie présidée par le représentant résidant de la JICA au Maroc, Karashima Asahiko, en présence d'ambassadeurs, de responsables et de représentants des autorités locales, coïncide avec la commémoration des trente ans d'existence de l'association qui agit en faveur de la réflexion et de la réalisation d'actions de développement socioéconomique du Royaume.

Dans une allocution de circonstance, M. Asahiko a salué les efforts de l'association marocaine "s’attelant à renforcer les relations d'amitié et de compréhension mutuelle entre le Royaume du Maroc et le Japon (...) et favorisant le partage des connaissances et du savoir-faire, l'échange culturel, l'entraide, la solidarité et le soutien aux habitants des zones rurales". Le responsable nippon a indiqué que le prix de la JICA revient à "l'administration marocaine avec laquelle nous avons toujours entretenu des relations privilégiées", étant donné que tous les membres de l'association sont des fonctionnaires marocains, ex-stagiaires de la JICA, rappelant que "cette distinction honorifique décernée à l'APMP-JICA constitue le fruit des efforts que les membres de l'association ne cessent de déployer et du précieux soutien qu'ils apportent à la coopération bilatérale et à la consolidation des relations de fraternité et d'entente entre les deux pays.