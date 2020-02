20ème édition

du Forum

GR-entreprises

L’Association marocaine des élèves ingénieurs en génie rural (AMEIGR) organise la 20ème édition du Forum GR-Entreprises sous le thème: «La transformation digitale au service de l’ingénieur en génie rural : Gestion intelligente pour des solutions innovantes», et ce le 14 mars, à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II à Rabat. Au cœur de l’actualité au Maroc, ce thème est la meilleure manière de prouver que l’ingénieur en génie rural est un ingénieur contemporain, capable de gérer les avancées technologiques phénoménales que connaît le 21ème siècle voire même s’en servir dans la recherche de solutions toujours plus innovantes et ayant un impact environnemental et économique positif, dans le but de contribuer activement au développement du pays. Le Forum GR- entreprises est une rencontre annuelle qui présente une précieuse plateforme d'échange et de débat autour d’un sujet d’actualité, tel est le cas, cette année, pour notre thématique de transformation digitale.



L’ONCF lance "Train + Auto"

L’Office national des chemins de fer (ONCF) lance "Train + Auto", la première offre de service d'intermodalité complémentaire au train visant à assurer les déplacements des clients entre les gares et les lieux en ville.

Ce service disponible à partir du 19 février s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'ONCF visant le développement des services complémentaires au train, à forte valeur ajoutée pour offrir à ses clients une gamme de services permettant d’améliorer leur mobilité, indique, mardi, l'office dans un communiqué. En vue de renforcer progressivement l’offre "Train + Auto", l’ONCF poursuit les démarches pour finaliser les partenariats avec des opérateurs spécialisés dans le domaine de la location de voitures dans le but d’offrir davantage de formules de transport complémentaires au train, selon la même source. Dans ce sens, les clients peuvent bénéficier de prix accessibles avec des tarifs préférentiels exclusifs et de l’adaptabilité grâce aux variations de formules de service de location de voitures avec ou sans chauffeur, qui s’adaptent aux différents segments de clients pour couvrir les besoins des voyageurs.

L’ONCF a démarré l’année 2020 avec une croissance du trafic à deux chiffres, générée par ses gammes de trains grandes lignes pendant le mois de janvier en comparaison avec 2019. Cette performance a atteint +41% pour Al Boraq et +24% pour Al Atlas.