Arrestation



Les éléments de la Brigade de la police judiciaire du district provincial de sûreté à Dakhla viennent d'arrêter trois individus aux antécédents judiciaires, dont un mineur de 17 ans, impliqués dans une affaire de vol avec violence sous la menace de l'arme blanche.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les recherches et investigations menées sur le terrain suite à ces actes criminels dans un quartier de Dakhla, ont permis d'interpeller les trois suspects près de la plage Arrommane", à un kilomètre au sud de la ville, faisant savoir qu'il a été procédé à la saisie en leur possession d’objets provenant de ces crimes, en plus d'armes blanches et de deux motos, dont un triporteur.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.



Forum



Le cycle des Forums de l’étudiant, initié par le Groupe de l’étudiant marocain, a été lancé jeudi au palais des congrès de la ville de Laâyoune, première étape de cette manifestation estudiantine au titre de l’année 2020.

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette 13ème édition du Forum de l’étudiant de Laâyoune a pour objectif de fournir des informations permettant une meilleure orientation des élèves à travers des rencontres directes avec des experts et spécialistes de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle.

Chaque année, un grand nombre de visiteurs (élèves, étudiants, parents et professionnels de l’enseignement) de Laâyoune, Boujdour, Smara et Tarfaya prennent part à cet événement pour s’informer des différentes offres de formation professionnelle et supérieure, les filières et la durée des études tant au niveau national qu’international, a déclaré à la MAP Assia Dadouch, responsable du Forum.

D’après les organisateurs, ce rendez-vous pédagogique annuel constitue un repère fondamental pour les jeunes de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra afin de rationaliser leur décision d’orientation à travers une information et un échange de proximité avec les principaux acteurs du secteur de l’éducation-formation à l’échelle nationale.

Il s’agit aussi de promouvoir l’information de proximité, de valoriser le capital humain au niveau régional et d’inscrire l’orientation dans le cadre de la politique de régionalisation avancée adoptée par le Royaume.

Le forum regroupe des stands représentant, entre autres, des départements ministériels, des offices nationaux, de l'Académie régionale d'éducation et de formation de Laâyoune-Sakia El Hamra, des universités, des écoles d’ingénieurs, des écoles de formation des cadres, ainsi que des écoles supérieures et professionnelles privées et publiques.