Arrestation



Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Meknès ont interpellé, mardi après-midi, un individu présumé impliqué dans une affaire de vol sous la menace de l'arme blanche dans une agence de transfert d'argent. Les services de la sûreté nationale avaient reçu un appel téléphonique faisant état d'agression et de menace à l'arme blanche par un récidiviste sur une employée d'une agence de transfert d'argent, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), notant que le suspect, âgé de 24 ans, s'est emparé de sommes d'argent et a pris la fuite avant que les recherches et les interventions immédiates sur le terrain ne permettent sa localisation et son arrestation.

Des témoins oculaires ont affirmé avoir vu le suspect prendre la fuite et se débarrasser de l'argent volé, détaille le communiqué, ajoutant que l'enquête menée sur le terrain a permis de récupérer une partie de la somme volée, alors qu'une opération de ratissage et d'investigation se poursuit.

Le communiqué conclut que le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.



Circulation



Douze personnes ont trouvé la mort et 2.003 autres ont été blessées, dont 80 grièvement, dans 1.511 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain au cours de la semaine allant du 14 au 20 octobre, indique mardi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ces accidents sont dus à l'inadvertance des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l'excès de vitesse, à l'inadvertance des piétons, au non-respect de la distance de sécurité, au changement de direction sans usage de signal, à la perte de contrôle, au changement de direction non-autorisé, au non-respect du stop, au non-respect des feux de signalisation, à la conduite en état d'ébriété, à la circulation sur la voie de gauche, à la circulation en sens interdit et au dépassement défectueux, précise la DGSN dans un communiqué

Concernant les opérations de contrôle et la répression des infractions, les services de sûreté ont enregistré 52.359 contraventions et rédigé 15.099 procès-verbaux qui ont été soumis au parquet général, alors que 37.260 amendes transactionnelles ont été recouvrées, selon la même source.