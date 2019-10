Arrestation



Les services de la préfecture de sûreté de Laâyoune ont arrêté, jeudi matin, deux individus, aux antécédents judiciaires, âgés de 21 et 27 ans pour leur implication présumée dans une affaire d'ivresse publique et de coups et blessures à l'aide d’arme blanche à l'encontre d'un policier. Le brigadier, qui relève de la brigade de recherches et d'interventions de Laâyoune, était intervenu pour arrêter quatre suspects en état d'ébriété avancé qui semaient le chaos sur la voie publique, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que ces individus ont opposé une résistance farouche au policier en le blessant à l'aide d’une arme blanche et par jet de pierre.

L'intervention sécuritaire sur les lieux a permis d'arrêter deux mis en cause et de saisir les armes blanches utilisées dans cette agression physique, ajoute la DGSN dans un communiqué. Le policier blessé a été transféré à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, ajoute la même source, notant que les deux suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que l'enquête se poursuit en vue d'arrêter les complices qui sont désormais identifiés.



Drogue



Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont arrêté, jeudi matin, un individu aux multiples antécédents judiciaires faisant l'objet de 21 avis de recherche au niveau national pour des affaires de trafic de drogue et de psychotropes.

L’arrestation du mis en cause intervient suite à une série d'enquêtes intenses sur le terrain ayant permis de le localiser à Ben Yakhlef dans la banlieue de Mohammedia, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que les fouilles effectuées se sont soldées par la saisie d'armes blanches de différents calibres, d’une carte d’identité, d’un permis de conduire falsifié portant la photo du suspect et de données identitaires erronées.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d'élucider les circonstances de cette affaire et de déterminer tous les actes criminels qui lui sont reprochés. Cette arrestation intervient dans le cadre des efforts intenses déployés par les services de la DGSN pour lutter contre le trafic de drogue et de psychotropes ainsi que dans le cadre de l'intensification des procédures d'enquête à l'encontre des personnes faisant l'objet d'avis de recherche dans les différentes affaires criminelles.