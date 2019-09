Arrestation



Un individu placé en garde à vue sur ordre du parquet compétent dans une affaire d'émission de chèque sans provision est décédé, lundi soir, lors de son transfert à l'hôpital à bord d'une ambulance, après avoir été victime d'un malaise, apprend-on auprès de la préfecture de police de Tanger.

La dépouille du défunt a été transférée à la morgue pour autopsie, afin de déterminer les causes du décès, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Selon la même source, le service préfectoral de la police judiciaire à Tanger a été chargé de diligenter une enquête judiciaire pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire.



Santé



Le service d’urologie relevant du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech organise les 26 et 27 septembre courant, son premier "Masterclass" International dans la prise en charge médicale et chirurgicale mini-invasive de la lithiase urinaire.

Organisée en partenariat avec l’association des urologues de la région Marrakech-Safi, l’université Cadi Ayyad et la Faculté de médecine et de pharmacie, cette manifestation scientifique internationale connaîtra la participation d’experts marocains et étrangers de renommée mondiale, qui discuteront et échangeront sur les avancées de la prise en charge de la lithiase urinaire et les nouveautés technologiques dans le domaine de l’endourologie.

Ce premier Masterclass s’inscrit dans une vision de formation et formation continue des chirurgiens urologues marocains, avec une perspective d’uniformiser le niveau des prestations de soins d’urologie, tous secteurs confondus, dans notre pays et de conjuguer les efforts de tous, pour développer l’urologie marocaine déjà forte de ses compétences nationales, indique un communiqué des organisateurs.

Le programme de cette formation comprendra des matinées opératoires avec transmission en direct des interventions chirurgicales du bloc opératoire de l’hôpital Arrazi à la salle de conférence du Centre de recherche clinique du CHU Mohammed VI de Marrakech avec démonstration en direct des différentes techniques opératoires.

Les après-midis comprendront un menu scientifique varié : conférences, présentations, ateliers (hands-on) et rencontres avec des experts marocains et internationaux.