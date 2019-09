Environnement



Célébrée le 16 septembre de chaque année, la Journée internationale de la protection de la couche d’ozone est une occasion de souligner au Maroc comme ailleurs, l’importance de la conjugaison des efforts des différents intervenants pour sa préservation efficace et efficiente.

Cette journée se veut aussi une occasion pour mettre en évidence les efforts menés pour la protection de la couche d’ozone et du climat dans le cadre du Protocole de Montréal, considéré comme un bel exemple de réussite en matière de collaboration internationale et l’un des premiers traités à atteindre l'objectif d'une ratification universelle.

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, avait appelé à s’inspirer du Protocole de Montréal signé en 1987 sur la couche d’ozone pour progresser dans la lutte contre le changement climatique. "En un peu plus de trente ans, le Protocole de Montréal n’a pas seulement permis de réduire le trou dans la couche d’ozone, il nous a montré que la gouvernance environnementale pouvait apporter des solutions aux problèmes mis en lumière par la science et que les pays pouvaient s’unir pour surmonter ensemble leur vulnérabilité", a souligné M. Guterres dans son message à la communauté internationale.



Education



Le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a démenti les informations faisant état du recours à des enseignants sénégalais à partir de la saison scolaire actuelle.

Dans un communiqué, le ministère a qualifié de "dénuées de tout fondement" les informations selon lesquelles des enseignants en provenance du Sénégal seront recrutés pour enseigner, à partir de cette année, certaines matières comme le français, l’anglais, les mathématiques et d’autres disciplines scientifiques, telles les sciences physiques et naturelles.

Le ministère avait publié une mise au point concernant le même sujet en avril de l'année dernier, rappelle-t-on.