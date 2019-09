Enquête



Le service provincial de la police judiciaire de Salé a ouvert, dimanche, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les tenants et aboutissants de l'affaire d'un brigadier qui a tué son épouse en utilisant son arme de service.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), l'agent de police suspect s'était présenté spontanément à un arrondissement de police, aux premières heures de dimanche, pour reconnaître avoir tiré trois balles de son arme de service en direction de sa conjointe, causant sa mort au sein du domicile conjugal.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d'élucider les mobiles du crime.



Arrestation



Le service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune a arrêté, tôt samedi, un suspect, âgé de 28 ans, aux multiples antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire de séquestration, viol, vol et attentat à la pudeur avec violence.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que la cellule de prise en charge des femmes victimes de violences de la préfecture de police de Laâyoune a reçu une plainte d'une victime, qui a affirmé avoir reçu à son domicile trois jeunes filles et trois de leurs connaissances, dont l’une l’avait déjà agressée sexuellement auparavant.

Elle a ajouté que ces individus, qui étaient dans un état d'ébriété, l'ont agressée et violée, en recourant à la violence, tout en filmant leur acte pour l'obliger à ne pas les dénoncer, poursuit le communiqué.