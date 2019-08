Arrestation



Sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), la Brigade nationale de la police judiciaire a arrêté vendredi un ressortissant étranger muni d'un passeport israélien, soupçonné d'être lié au réseau criminel impliqué dans la falsification de pièces d'identité et de passeports marocains, qui avait été démantelé en mars dernier. Selon des informations préliminaires, le suspect, âgé de 52 ans, aurait obtenir une carte nationale d'identité et un passeport marocain avec de faux documents, en tirant profit des procédures frauduleuses appliquées par le réseau criminel démantelé, a indiqué la Direction générale de la sureté nationale (DGSN) dans un communiqué.

L'opération de pointage du suspect dans la base de données de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a démontré qu’il faisait l'objet d'un mandat d’arrêt international en vertu d'une notice rouge diffusée le 17 janvier 2019 par Interpol, pour son implication présumée dans plusieurs meurtres et une tentative de meurtre dans le cadre de règlements de comptes entre réseaux criminels organisés, a souligné la même source.

Le suspect arrêté a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête, menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer toutes les circonstances de l'affaire et identifier les actes criminels qui lui sont reprochés.



Drogue



Les éléments de la brigade de contrôle conjointe de la douane et de la sûreté nationale opérant au point de passage de Bab Sebta ont mis en échec, très tôt dimanche matin, une tentative de trafic de 92 kg de chira, a-t-on appris de source douanière.

Les éléments de la brigade conjointe de la Direction générale de la sûreté nationale et de l'Administration des douanes et impôts indirects ont saisi cette quantité de drogue, d'une valeur estimée à 920.000 DH, à bord d'un véhicule utilitaire immatriculé à l'étranger, a précisé la même source à la MAP.

Et d'ajouter que les éléments de la brigade conjointe ont soumis le véhicule à une fouille méticuleuse ayant permis de mettre la main sur la drogue qui était minutieusement dissimulée au niveau du plafond du véhicule.

Le conducteur du véhicule, un Marocain résidant à l'étranger, a été remis à la brigade préfectorale de la police judiciaire pour complément d'enquête sous la supervision du parquet compétent.